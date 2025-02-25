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Волгоградец пытает соседей песнями Шамана

Сегодня в 12:47
Фото: @chairulfajar_ /Unsplash

В Волгограде житель коммунальной квартиры пытает соседей песнями Шамана, гимном России и записью собачьего лая. Об этом пишут V1 и V102

По словам жительницы девятиэтажного дома в Красноармейском районе города, агрессивный сосед заставляет ее ежедневно слушать громкую музыку с семи утра до десяти часов вечера.

«У нас сперва гимн идет раза три, потом „Я русский“, потом лай собак, потом какая‑то зарубежная музыка. В девять вечера идет гимн России раза три-четыре, потом снова „Я русский“ и собаки. И так каждый день. Это продолжается с 5 февраля», — рассказала Светлана Кучмина.

Женщина является инвалидом третьей группы и недавно пережила инсульт. Меломан в квартире не живет и повесил на дверь амбарный замок, но музыка включается автоматически каждый день.

«Принес солнечную батарею, аккумулятор, установил колонку и пододвинул ее к двери. Вот она и орет целыми днями. Уже невыносимо это слушать. У соседей внизу маленький ребенок. Они говорят, что уже с ума сходят, а что делать — не знаем. Несколько раз вызывали полицию, но они только руками разводят, дескать, закон он не нарушает», — пожаловалась пострадавшая.

Семье Кучминой принадлежат две трети площади помещения. Ее хотел выкупить новый квартирант, но получил отказ и ответил «протестом». У него возникла неприязнь к лабрадорам женщины. По ее словам, животные «привитые, добродушные и тихие», но мужчина так не считает.

«У них дома собаки, из‑за которых я уже четыре года не могу попасть в квартиру. Там и дышать нечем, страшный бардак. Я не могу там жить из‑за этого. Это мой протест. Если хотят, пусть подают в суд. Они всего лишь пару дней музыку слушают, а я три с лишним года в квартиру попасть не могу. И о продаже никакой доли я вообще ничего не говорил», — возмутился меломан.

Жители девятиэтажки написали обращение в администрацию города, прокуратуру и Следственный комитет, у органов они просят защиты от такого соседа и психологического давления.

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