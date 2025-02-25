Волгоградец пытает соседей песнями Шамана

«У них дома собаки, из‑за которых я уже четыре года не могу попасть в квартиру. Там и дышать нечем, страшный бардак. Я не могу там жить из‑за этого. Это мой протест. Если хотят, пусть подают в суд. Они всего лишь пару дней музыку слушают, а я три с лишним года в квартиру попасть не могу. И о продаже никакой доли я вообще ничего не говорил», — возмутился меломан.