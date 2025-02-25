Робот-гуманоид в трикотажном костюме поможет с домашними обязанностями

Норвежский стартап 1X Technologies представил новое поколение своего робота-гуманоида для домашнего использования ― NEO Gamma. Прототип одели в бежевый трикотажный костюм (прошлая версия была в черно-белом костюме с капюшоном) и увеличили его надежность.
Шум от работы механизмов снизили на 10 децибел, и теперь он находится на уровне шума от холодильника. Еще у гуманоида появились «уши» ― кольца со светодиодной подсветкой по бокам головы, которые обеспечивают обратную связь с людьми.
Основным способом общения станет голос, которым робота наделяют большая языковая модель и микрофон в груди. Дополнительные два микрофона, расположенные в нижней части корпуса, воспроизводят музыку и звуковые эффекты.
Походка NEO Gamma приближена к человеческой, суставы приводятся в движение системой электромоторов и тросов. Робот может приседать, чтобы поднять предмет с пола, и сидеть на стуле, удерживая равновесие.
Функционал устройства компания показала в ролике на ютубе. На кадрах гуманоид помогает с домашними делами ― кипятит воду в чайнике, поправляет картину на стене, пылесосит, моет окна, перетаскивает тяжелые предметы.
Гендиректор 1X признался, что на съемках робот действовал не полностью автономно. Иногда приходилось прибегать к дистанционному управлению.
1X Technologies работает над гуманоидами уже более десяти лет. Первой его разработкой стал робот Eve с человекоподобным торсом, выпущенный в 2017 году. В августе прошлого года компания представила NEO Beta ― непосредственного предшественника NEO Gamma.