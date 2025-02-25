Юра Борисов и Евгений Цыганов: премия «Ника» объявила номинантов

Премия «Ника» объявила номинантов за 2024 год. Церемония вручения состоится 24 марта.
В категории «Лучшая мужская роль» номинированы Юра Борисов («Кончится лето»), Сергей Безруков («Воздух») и Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»).
Борисов также представлен в категории «Лучшая мужская роль второго плана» — за роль в фэнтези «Сто лет тому вперед». Вместе с ним номинировали Александра Петрова («Сто лет тому вперед») и Романа Мадянова посмертно («Любовь Советского Союза»).
Список номинантов премии «Ника»
Лучший игровой фильм
«Воздух»;
«Смотри на меня!»;
«Кончится лето»;
«Снег в моем дворе»;
«Мастер и Маргарита».
Лучшая режиссерская работа
Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»);
Алексей Герман мл. («Воздух»);
Владимир Грамматиков («Смотри на меня!»).
Лучшая сценарная работа
Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»);
Андрей Кончаловский, Елена Киселева («Смотри на меня!»);
Владимир Мункуев («Кончится лето»).
Лучшая операторская работа
Максим Жуков («Мастер и Маргарита»);
Наталья Макарова, Юлия Галочкина, Константин Постников («Воздух»);
Алишер Хамидходжаев («Снег в моем дворе»).
Лучшая мужская роль
Сергей Безруков («Воздух»);
Юра Борисов («Кончится лето»);
Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»).
Лучшая женская роль
Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»);
Анастасия Талызина («Воздух»);
Александра Урсуляк («Смотри на меня!»);
Алина Ходжеванова («Филателия»).
Лучшая мужская роль второго плана
Юра Борисов («Сто лет тому вперед»);
Роман Мадянов («Любовь Советского Союза»);
Александр Петров («Сто лет тому вперед»).
Лучшая женская роль второго плана
Евгения Добровольская («Хуже всех»);
Елена Лядова («Воздух»);
Евгения Симонова («Смотри на меня!»).
Лучшая работа режиссера монтажа
Ольга Гриншпун, Оксана Карчевская («Смотри на меня!»);
Мухарам Кабулова («Воздух»);
Иван Лебедев («Кончится лето»).
Лучшая музыка к фильму
Владимир Давыденко («Смотри на меня!»);
Гоги Дзодзуашвили («Снег в моем дворе»);
Алексей Рыбников («9 секунд»);
Лучшая работа звукорежиссера
Никита Ганькин («Воздух»);
Павел Дореули, Павел Стасенко, («Любовь Советского Союза»);
Алексей Самоделко («Мастер и Маргарита»).
Лучшая работа художника
Денис Лищенко («Мастер и Маргарита»);
Влад Огай («Сто лет тому вперед»);
Елена Окопная («Воздух»).
Лучшая работа художника по костюмам
Надежда Васильева, Ольга Михайлова («Огниво»);
Татьяна Долматовская, Александра Аронова («Сто лет тому вперед»);
Галина Солодовникова, Ульяна Полянская («Мастер и Маргарита»).
Лучший сериал
«Дети перемен»;2. «Первый номер»;
«Плевако»;
«Преступление и наказание»;
«Столыпин»;
«Трасса».
Лучший неигровой фильм
«Анатолий Гребнев — Дневники совсем не последнего сценариста»;
«Галина Волчек. В поисках интонации»;
«Лексо»;
«Огненный лис»;
«У ветра нет хвоста».
Лучший анимационный фильм
«Лунтик. Возвращение домой»;
«Необыкновенная история одного льва»;
«Ручей бегущий в горы».
Открытие года
Зака Абдрахманова («Папа умер в субботу»);
Анна Кузнецова («Каникулы»);
Николай Ларионов («Вечная зима»).