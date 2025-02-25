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Юра Борисов и Евгений Цыганов: премия «Ника» объявила номинантов

Сегодня в 13:31
Фото: Централ Партнершип

Премия «Ника» объявила номинантов за 2024 год. Церемония вручения состоится 24 марта.

В категории «Лучшая мужская роль» номинированы Юра Борисов («Кончится лето»), Сергей Безруков («Воздух») и Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»).

Борисов также представлен в категории «Лучшая мужская роль второго плана» — за роль в фэнтези «Сто лет тому вперед». Вместе с ним номинировали Александра Петрова («Сто лет тому вперед») и Романа Мадянова посмертно («Любовь Советского Союза»).

Список номинантов премии «Ника»

Лучший игровой фильм

«Воздух»;
«Смотри на меня!»;
«Кончится лето»;
«Снег в моем дворе»;
«Мастер и Маргарита».

Лучшая режиссерская работа

Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»);
Алексей Герман мл. («Воздух»);
Владимир Грамматиков («Смотри на меня!»).

Лучшая сценарная работа

Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»);
Андрей Кончаловский, Елена Киселева («Смотри на меня!»);
Владимир Мункуев («Кончится лето»).

Лучшая операторская работа

Максим Жуков («Мастер и Маргарита»);
Наталья Макарова, Юлия Галочкина, Константин Постников («Воздух»);
Алишер Хамидходжаев («Снег в моем дворе»).

Лучшая мужская роль

Сергей Безруков («Воздух»);
Юра Борисов («Кончится лето»);
Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»).

Лучшая женская роль

Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»);
Анастасия Талызина («Воздух»);
Александра Урсуляк («Смотри на меня!»);
Алина Ходжеванова («Филателия»).

Лучшая мужская роль второго плана

Юра Борисов («Сто лет тому вперед»);
Роман Мадянов («Любовь Советского Союза»);
Александр Петров («Сто лет тому вперед»).

Лучшая женская роль второго плана

Евгения Добровольская («Хуже всех»);
Елена Лядова («Воздух»);
Евгения Симонова («Смотри на меня!»).

Лучшая работа режиссера монтажа

Ольга Гриншпун, Оксана Карчевская («Смотри на меня!»);
Мухарам Кабулова («Воздух»);
Иван Лебедев («Кончится лето»).

Лучшая музыка к фильму

Владимир Давыденко («Смотри на меня!»);
Гоги Дзодзуашвили («Снег в моем дворе»);
Алексей Рыбников («9 секунд»);

Лучшая работа звукорежиссера

Никита Ганькин («Воздух»);
Павел Дореули, Павел Стасенко, («Любовь Советского Союза»);
Алексей Самоделко («Мастер и Маргарита»).

Лучшая работа художника

Денис Лищенко («Мастер и Маргарита»);
Влад Огай («Сто лет тому вперед»);
Елена Окопная («Воздух»).

Лучшая работа художника по костюмам

Надежда Васильева, Ольга Михайлова («Огниво»);
Татьяна Долматовская, Александра Аронова («Сто лет тому вперед»);
Галина Солодовникова, Ульяна Полянская («Мастер и Маргарита»).

Лучший сериал

«Дети перемен»;2. «Первый номер»;
«Плевако»;
«Преступление и наказание»;
«Столыпин»;
«Трасса».

Лучший неигровой фильм

«Анатолий Гребнев — Дневники совсем не последнего сценариста»;
«Галина Волчек. В поисках интонации»;
«Лексо»;
«Огненный лис»;
«У ветра нет хвоста».

Лучший анимационный фильм

«Лунтик. Возвращение домой»;
«Необыкновенная история одного льва»;
«Ручей бегущий в горы».

Открытие года

Зака Абдрахманова («Папа умер в субботу»);
Анна Кузнецова («Каникулы»);
Николай Ларионов («Вечная зима»).

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