Юра Борисов и Евгений Цыганов: премия «Ника» объявила номинантов

Борисов также представлен в категории «Лучшая мужская роль второго плана» — за роль в фэнтези «Сто лет тому вперед». Вместе с ним номинировали Александра Петрова («Сто лет тому вперед») и Романа Мадянова посмертно («Любовь Советского Союза»).