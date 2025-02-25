Юра Борисов и Марк Эйдельштейн заставили Майки Мэдисон отметить Масленицу во время съемок «Аноры»

Сегодня / 12:52
В Ялте нашли живой кошку Мусю, которую мужчина выбросил из «Ласточкиного гнезда»
Сегодня / 13:31
Юра Борисов и Евгений Цыганов: премия «Ника» объявила номинантов
Сегодня / 12:47
Волгоградец пытает соседей песнями Шамана
Сегодня / 12:37
Робот-гуманоид в трикотажном костюме поможет с домашними обязанностями
Сегодня / 12:20
В Индийском океане заново начались поиски пропавшего 11 лет назад самолета
Сегодня / 12:07
В Дарвиновском музее появился делозавр ― вид, исчезающий из‑за операционной нагрузки
Сегодня / 11:58
«Самой уродливой собаке» Британии вручили «собачий „Оскар“» за роль в «Дэдпуле и Росомахе»
Сегодня / 11:35
ВОЗ спрогнозировала резкий рост заболеваемости раком груди
Сегодня / 11:21
Дефицит шахтеров устранят с помощью женщин
Сегодня / 10:57
В России подорожают Snickers, Oreo, Bounty и другие сладости
Сегодня / 10:27
Кейт Буш и еще 1000 артистов выпустили беззвучный альбом в знак протеста против ИИ
Сегодня / 10:15
Две трети россиян хотят выйти из рабочих чатов
Сегодня / 09:28
В офисе Минжилстроя США взломали мониторы. На них показали ИИ-видео, где Трамп лижет пятки Маску
Сегодня / 08:21
Джейсону Айзексу было скучно играть Люциуса Малфоя в «Гарри Поттерах»
Сегодня / 08:19
Стивен Кинг напишет киноадаптацию «Темной башни» вместе с Майком Флэнаганом
Сегодня / 08:10
Весна придет в Москву постепенно, говорят синоптики
Сегодня / 07:26
Вышел тизер «Откровений» ― триллера от создателя «Поезда в Пусан»
Сегодня / 06:45
Кэтлин Кэннеди покинет Lucasfilm
Сегодня / 05:40
В трейлере снятой одним кадром драмы «Adolescence» Стивен Грэм узнает, что его сын — убийца
Сегодня / 23:14
Дж.К.Симмонс снимется с Брэдом Питтом в «Сердце зверя»
Сегодня / 22:34
Звезда «Эмилии Перес» Карла София Гаскон появится на «Оскаре», несмотря на скандал
Сегодня / 21:40
В США обанкротилась знаменитая сеть бресторанных — заведений, где сексуализируют официанток
Вчера / 20:14
Отца Линдси Лохан арестовали по обвинению в домашнем насилии. Он якобы спихнул жену со стула
Вчера / 19:40
«Нет большого желания это делать»: Колин Фаррелл — о возвращении в «Пингвина»
Вчера / 19:16
Эдди Редмейн и Тесса Томпсон снимутся в фильме «Later the War» Чарли Кауфмана
Вчера / 18:20
DC готовит новые фильмы — о Бэтмене, без Паттинсона, и Глиноликом
Вчера / 18:12
Вышел трейлер фильма «Обитель смерти» с Джоном Литгоу и Джеффри Рашем
Вчера / 18:01
Киран Калкин: «Моя мама не понимает, почему ее детей всегда зовут в фильмы о неблагополучных семьях»

Юра Борисов и Марк Эйдельштейн заставили Майки Мэдисон отметить Масленицу во время съемок «Аноры»

Сегодня в 12:41
Фото: Stephane Cardinale/Getty Images

Во время съемок «Аноры» Юра Борисов и Марк Эйдельштейн познакомили Майки Мэдисон с Масленицей. О необычном празднике актриса рассказала на шоу Сета Майерса.

Ведущий напомнил, что во время выходных звезды фильма устроили дружескую поездку на север штата Нью-Йорк.

«Мы развлекались в лесу, шел снег. Было очень красиво», — поделилась артистка. Там российским актерам пришла в голову идея отметить русский праздник.

«Утром они приготовили блины, мы их съели. Потом Юра сказал, что нам нужно съездить в лес, сделать чучело и поджечь. Я даже не усомнилась, даже не проверяла, есть ли такой праздник. Решила, что все звучит логично. Мы собрали человека из палок, нарядили его в Юрины вещи и подожгли», — рассмеялась Мэдисон.

Ведущий пошутил: «Юра не жалел, что отдал свой гардероб?» — «Нет, они оба были в восторге!» — ответила Мэдисон. В студии даже показали видео с обрядом, предложив зрителям решить: традиция это или импровизация.

Звезда картины также вспомнила, что ей пришлось немного подучить английскому Марка Эйдельштейна, который был очень рад приехать в Нью-Йорк на съемки.

«Мы встретились в его квартире. В какой‑то момент он сказал: „В Нью-Йорке я чувствую себя так, будто весь мир находится на кончике моего соска“. Видимо, он хотел сказать, что весь мир у него на ладони, но это тоже неплохая фраза», — рассказала Мэдисон.

На прошлой неделе «Анора» завоевала три награды и стала главным триумфатором премии Independent Spirit Awards. Картину назвали лучшей в 2024 году, Шона Бейкера — лучшим режиссером, а Майки Мэдисон отдали приз как лучшему исполнителю главной роли.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами