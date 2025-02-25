Юра Борисов и Марк Эйдельштейн заставили Майки Мэдисон отметить Масленицу во время съемок «Аноры»

«Утром они приготовили блины, мы их съели. Потом Юра сказал, что нам нужно съездить в лес, сделать чучело и поджечь. Я даже не усомнилась, даже не проверяла, есть ли такой праздник. Решила, что все звучит логично. Мы собрали человека из палок, нарядили его в Юрины вещи и подожгли», — рассмеялась Мэдисон.