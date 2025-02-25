Юра Борисов и Марк Эйдельштейн заставили Майки Мэдисон отметить Масленицу во время съемок «Аноры»

Во время съемок «Аноры» Юра Борисов и Марк Эйдельштейн познакомили Майки Мэдисон с Масленицей. О необычном празднике актриса рассказала на шоу Сета Майерса.
Ведущий напомнил, что во время выходных звезды фильма устроили дружескую поездку на север штата Нью-Йорк.
«Мы развлекались в лесу, шел снег. Было очень красиво», — поделилась артистка. Там российским актерам пришла в голову идея отметить русский праздник.
«Утром они приготовили блины, мы их съели. Потом Юра сказал, что нам нужно съездить в лес, сделать чучело и поджечь. Я даже не усомнилась, даже не проверяла, есть ли такой праздник. Решила, что все звучит логично. Мы собрали человека из палок, нарядили его в Юрины вещи и подожгли», — рассмеялась Мэдисон.
Ведущий пошутил: «Юра не жалел, что отдал свой гардероб?» — «Нет, они оба были в восторге!» — ответила Мэдисон. В студии даже показали видео с обрядом, предложив зрителям решить: традиция это или импровизация.
Звезда картины также вспомнила, что ей пришлось немного подучить английскому Марка Эйдельштейна, который был очень рад приехать в Нью-Йорк на съемки.
«Мы встретились в его квартире. В какой‑то момент он сказал: „В Нью-Йорке я чувствую себя так, будто весь мир находится на кончике моего соска“. Видимо, он хотел сказать, что весь мир у него на ладони, но это тоже неплохая фраза», — рассказала Мэдисон.
На прошлой неделе «Анора» завоевала три награды и стала главным триумфатором премии Independent Spirit Awards. Картину назвали лучшей в 2024 году, Шона Бейкера — лучшим режиссером, а Майки Мэдисон отдали приз как лучшему исполнителю главной роли.