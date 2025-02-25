В Индийском океане заново начались поиски пропавшего 11 лет назад самолета

В Индийском океане заново начали поиск пассажирского самолета MH370 авиакомпании Malaysia Airline спустя более десяти лет после его исчезновения, сообщила австралийская служба новостей 9News.
Британская компания Ocean Infinity подписала контракт с правительством Малайзии на поиск около 15 тыс. квадратных километров океана в 1500 км от побережья Перта.
Как отмечает агентство, новые поиски гораздо более сфокусированы и целенаправленны, чем предыдущие, которые охватывали около 200 тыс. квадратных километров. Предполагается, что поисковое судно «Армада», принадлежащее компании Ocean Infinity, уделит дополнительное внимание четырем горячим точкам.
Процесс осложняется из‑за рельефа дна, расположенного на глубине нескольких километров под поверхностью океана и включающего подводные скалы и вулканы. Кроме того, в этом районе наблюдаются сильные волны из‑за циклона «Бьянка» у побережья Западной Австралии.
Юрисдикция в отношении любых найденных обломков остается под вопросом, включая анализ черных ящиков, который будет иметь решающее значение для понимания того, что случилось с самолетом.
MH370 пропал 8 марта 2014 года. На его борту находились 239 человек. За прошедшие годы было проведено множество поисковых операций, ни одна из которых не увенчалась успехом.