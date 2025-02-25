В Индийском океане заново начались поиски пропавшего 11 лет назад самолета

Процесс осложняется из‑за рельефа дна, расположенного на глубине нескольких километров под поверхностью океана и включающего подводные скалы и вулканы. Кроме того, в этом районе наблюдаются сильные волны из‑за циклона «Бьянка» у побережья Западной Австралии.