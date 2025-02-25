Дефицит шахтеров устранят с помощью женщин

Средний дефицит кадров на предприятиях угольной промышленности ― от 10% до 15%. В РСПП объясняют это тем, что многие шахтеры ушли на фронт, а угольные предприятия обычно расположены в моногородах, где все так или иначе работают на угольную промышленность.