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Дефицит шахтеров устранят с помощью женщин

Сегодня в 11:21
Фото: Dominik Vanyi/Unsplash

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассчитывает решить проблему дефицита рабочих рук на угольных предприятиях привлечением женщин. Об этом представитель союза сообщил РИА «Новости».

Минтруд исключил из перечня недоступных для женщин профессий ряд специальностей, связанных с угольной отраслью. С 17 февраля женщинам разрешено управлять экскаваторами и бульдозерами, а также работать на шахтах и рудниках. В РСПП надеются, что это поможет решить проблему с нехваткой рук.

Средний дефицит кадров на предприятиях угольной промышленности ― от 10% до 15%. В РСПП объясняют это тем, что многие шахтеры ушли на фронт, а угольные предприятия обычно расположены в моногородах, где все так или иначе работают на угольную промышленность.

«Ездить на работу из другого города можно только вахтовым методом, что резко сужает возможности для найма рабочей силы. Попытки привлечь иностранных специалистов столкнулись с низким уровнем их квалификации с одной стороны и ростом социальной напряженности с другой», ― пояснили в союзе.

Там считают, что первые результаты допуска женщин к работе угольная промышленность сможет оценить ближе к концу 2025 года. Это связано с тем, что перед началом работы в отрасли нужно пройти обучение, которое длится от 6 до 12 месяцев.

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