ВОЗ спрогнозировала резкий рост заболеваемости раком груди

К 2050 году число случаев диагностирования рака молочной железы возрастет во всем мире на 38%, а смертность — на 42%. Об этом сообщило Международное агентство по изучению рака (IARC) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Согласно анализу, опубликованному в журнале Nature Medicine, в следующие 25 лет во всем мире заболевание будет диагностировано у каждой 20-й женщины в течение жизни.
Авторы исследования считают, что при сохранении нынешних тенденций к 2050 году в мире будут ежегодно регистрировать 3,2 млн новых случаев заболевания и 1,1 млн смертей.
«Каждую минуту в мире у четырех женщин диагностируется рак молочной железы и одна женщина умирает от этого заболевания, и эта статистика ухудшается», — сказала одна из авторов доклада Джоанна Ким.
«Страны могут смягчить или обратить вспять эти тенденции, приняв политику первичной профилактики… и инвестируя в раннее выявление и лечение», — добавила она.
Прогнозируемое увеличение числа случаев заболевания во всем мире, вероятно, обусловлено сочетанием факторов, включая рост и старение населения планеты, совершенствование методов выявления и диагностики, а также более широкое распространение известных факторов риска развития заболевания.
К факторам, повышающим риск развития рака молочной железы, относятся пожилой возраст, унаследованные дефектные гены и семейная история заболевания.
По данным IARC, во всем мире большинство случаев заболевания и смерти от рака молочной железы приходится на женщин в возрасте 50 лет и старше, на которых приходится 71% новых случаев заболевания и 79% смертей.
По словам авторов исследования, около четверти случаев рака груди можно предотвратить, например, сократив потребление алкоголя, поддерживая здоровый вес и ведя более активный образ жизни.
Самые высокие показатели диагностики наблюдаются в Австралии и Новой Зеландии, затем в Северной Америке и Северной Европе, а самые низкие — в Азии и Африке. Однако уровень смертности был самым высоким в Меланезии и Полинезии, а также в Западной Африке.
За последнее десятилетие показатели заболеваемости росли на 1–5% в год в 27 из 50 исследованных стран. При этом в 29 из 46 стран, охваченных исследованием, уровень смертности от рака молочной железы снизился.