В России подорожают Snickers, Oreo, Bounty и другие сладости

Компании Mars и Mondelēz заявили о повышении цен на свою продукцию в России на 5–19%, пишут «Известия».
Подорожание коснется брендов Alpen Gold, Oreo, «Барни», Bounty и Snickers. Оно связано с ростом мировых цен на какао-бобы и другие какао-продукты и увеличением издержек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на российские представительства компаний.
При этом эксперты считают, что розничные цены вырастут меньше заявленного из‑за конкуренции на рынке.
Mars и Mondelēz выпускают большое количество популярных сладостей, среди которых также Twix, M&M’s, Milka и Picnic. Как отмечают «Известия», Mondelēz уже поднимала цены в 2023 году, но из‑за инфляции провела индексацию.