Две трети россиян хотят выйти из рабочих чатов

Среди причин нелюбви к рабочим чатам 38% опрошенных назвали постоянную доступность. 44% пожаловались, что переписки в них не ограничены рабочим временем, а 22% заявили, что получать сообщения по работе ранним утром или поздним вечером стало для них нормой.