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Две трети россиян хотят выйти из рабочих чатов

Сегодня в 10:15
Фото: Gilles Lambert/Unsplash

72% россиян устали от множества рабочих чатов и мечтают выйти из них. Об этом свидетельствует опрос проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия здоровья», который они провели для аналитического центра «АльфаСтрахование». Результатами исследования поделился RT.

Повышенную нервозность от рабочих чатов испытывают 37% респондентов. При этом 61% признают, что формат переписки в мессенджерах экономит время.

Среди причин нелюбви к рабочим чатам 38% опрошенных назвали постоянную доступность. 44% пожаловались, что переписки в них не ограничены рабочим временем, а 22% заявили, что получать сообщения по работе ранним утром или поздним вечером стало для них нормой.

Также 8% признались, что нежелание или невозможность быстро ответить на сообщение может привести к негативным последствиям, вплоть до взысканий. А 51% уверены, что в случае срочной задачи им позвонят.

Строго соблюдают режим отдыха и отключают в чатах звук по окончании рабочего дня лишь 13% опрошенных.

Недавний опрос «Дзена» показал, что четверть россиян регулярно сталкиваются со стрессом. Чтобы справиться с напряжением, чаще всего участники опроса (33%) отвлекаются на просмотр или чтение контента. Меньше четверти (23%) с той же целью мнут антистресс-игрушки, а 21% включают ASMR-видео с шепотами или звуками дождя.

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