«Самой уродливой собаке» Британии вручили «собачий „Оскар“» за роль в «Дэдпуле и Росомахе»

Впрочем, ни собака, ни ее хозяйка Холли Миддлтон пока не забрали статуэтку — они наслаждаются отпуском и не смогли посетить церемонию. Благодарственную речь Пегги записала на видео, а женщина добавила закадровый голос. За победу собаке полагается тисненый ошейник.