«Самой уродливой собаке» Британии вручили «собачий „Оскар“» за роль в «Дэдпуле и Росомахе»

Звезде «Дэдпула и Росомахи» — пятилетней собаке Пегги вручили премию Fido, аналог «Оскара» для четвероногих актеров. Об этом пишет RTE.
Четвероногая актриса, помесь мопса и китайской хохлатой, забрала награду в номинации «Лучшая в мире» за роль Догпула в блокбастере Marvel с Райаном Рейнолдсом и Хью Джекманом.
Говоря о мохнатой напарнице по сцене, Рейнолдс отмечал, что роль Пегги изначально задумывалась как камео, но стала ключевой: «Она ворвалась в кадр и осталась там навсегда». Ее звездный талант также отметил организатор премии Тоби Роуз.
Впрочем, ни собака, ни ее хозяйка Холли Миддлтон пока не забрали статуэтку — они наслаждаются отпуском и не смогли посетить церемонию. Благодарственную речь Пегги записала на видео, а женщина добавила закадровый голос. За победу собаке полагается тисненый ошейник.
Еще одним победителем стал хаванез из новой части «Бриджит Джонс», получивший приз «Ровер ромкома». Пес запомнился зрителям сценой у бассейна, где его персонажа спасает герой Лео Вудолла.
В 2023 году жительница Йоркшира Пегги прославилась как «самая уродливая собака» Великобритании.