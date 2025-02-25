Кейт Буш и еще 1000 артистов выпустили беззвучный альбом в знак протеста против ИИ

Записи под названием «Is This What We Want?» («Это то, чего мы хотим?») были сделаны в заброшенных музыкальных студиях и концертных залах. Таким образом деятели культуры заявили, что предлагаемые изменения в законе об авторском праве ставят под угрозу их средства к существованию.