Кейт Буш и еще 1000 артистов выпустили беззвучный альбом в знак протеста против ИИ

Более 1000 музыкантов, включая Кейт Буш, Деймона Албарна и Энни Леннокс, выпустили беззвучный альбом. Они выступили против планов правительства Великобритании разрешить разработчикам ИИ без разрешения использовать защищенные авторским правом работы. Об этом сообщил The Guardian.
Записи под названием «Is This What We Want?» («Это то, чего мы хотим?») были сделаны в заброшенных музыкальных студиях и концертных залах. Таким образом деятели культуры заявили, что предлагаемые изменения в законе об авторском праве ставят под угрозу их средства к существованию.
По словам Эда Ньютона-Рекса, британского композитора и бывшего руководителя AI, стоящего за этой идеей, альбом без музыки отражает последствия планов властей для артистов.
«Предложение правительства передаст труд всей жизни музыкантов страны компаниям, занимающимся искусственным интеллектом, бесплатно, позволив этим компаниям использовать работу музыкантов, чтобы превзойти их», — сказал он.
«Этот план не только губителен для музыкантов, но и совершенно не нужен: Великобритания может быть лидером в области искусственного интеллекта, не жертвуя нашими ведущими творческими индустриями», — добавил Рекс.
Альбом содержит 12 записей, в которых более 1000 исполнителей указаны в качестве соавторов. Кейт Буш записала один из дюжины треков в своей студии.
В числе других участников — Тори Амос, Билли Оушен, The Clash, оскароносный композитор Ханс Циммер, а также семья классических музыкантов Канне-Мейсон.
В трек-листе содержится призыв: «Британское правительство не должно легализовать кражу музыки в интересах компаний искусственного интеллекта».
Прибыль от альбома, доступного на стримингах, будет передана в благотворительную организацию музыкантов Help Musicians.