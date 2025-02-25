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В офисе Минжилстроя США взломали мониторы. На них показали ИИ-видео, где Трамп лижет пятки Маску

Сегодня в 09:28
Кадр из видео. Фото: @TGEThGlobalEye/X

В США хакеры взломали экраны в штаб-квартире Минжилстроя и запустили на них сгенерированное искусственным интеллектом видео с участием президента Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска. Видео инцидента появилось в соцсетях, его подлинность подтвердили сотрудники ведомства, опрошенные The New York Times.

На записях с провокационным роликом фейковый президент США сгибается перед назначенным им главой департамента государственной эффективности, целует и массирует пальцы его ног. В то же время на экранах появилась надпись «Да здравствует настоящий король!» — фраза отсылает к постам Белого дома и Трампа об отмене платы за въезд в центр Нью-Йорка.

Инцидент произошел в первый день после возвращения сотрудников министерства в офис — ранее Трамп отменил удаленный режим для госслужащих. Администрация не смогла оперативно выяснить, как хакеры получили доступ к системе, и просто отключила несколько мониторов.

«Это очередная трата налоговых денег. Все причастные понесут ответственность», — заявила пресс-секретарь министерства Кейси Ловетт.

Атака случилась спустя два дня после того, как Маск, назначенный Трампом для «оптимизации» госрасходов, разослал федеральным служащим письмо с требованием до понедельника прислать список рабочих достижений за неделю. В документе не было упомянуто о возможном увольнении за невыполнение, что впоследствии вызвало путаницу. Некоторые ведомства, включая связанные с национальной безопасностью, отказались подчиняться директиве, сославшись на конфиденциальность данных.

Видео с Трампом и Маском могло стать реакцией на ужесточение контроля над бюрократическим аппаратом. Назначение Маска, известного жесткими методами управления в Tesla и X (Twitter), вызвало неоднозначную реакцию. А его требование отчитаться о достижениях многие расценили как давление перед возможными сокращениями.

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