В офисе Минжилстроя США взломали мониторы. На них показали ИИ-видео, где Трамп лижет пятки Маску

На записях с провокационным роликом фейковый президент США сгибается перед назначенным им главой департамента государственной эффективности, целует и массирует пальцы его ног. В то же время на экранах появилась надпись «Да здравствует настоящий король!» — фраза отсылает к постам Белого дома и Трампа об отмене платы за въезд в центр Нью-Йорка.