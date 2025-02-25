Джейсону Айзексу было скучно играть Люциуса Малфоя в «Гарри Поттерах»

Джейсону Айзексу было скучно сниматься в роли Люциуса Малфоя в фильмах про Гарри Поттера. Об этом актер рассказал в эфире The One Show на BBC.
«Об этом ужасно говорить, но сниматься в них было не очень весело. Фильмы с таким большим количеством спецэффектов скучно снимать», — признался Айзекс.
Впрочем, это не означает, что актер не любит франшизу или ее поклонников. «Радость приходит потом — когда встречаешь людей, чьи жизни изменились благодаря этим фильмам. Кто‑то говорит, что они их буквально спасли. И я верю», — добавил актёр.
Айзекс отметил, что ходит с родственниками на экскурсию по декорациям Хогвартса и отлично проводит с ними время. «Когда я привожу крёстных детей или племянников на экскурсию по студии, и мы попадаем в Большой зал — я всегда лью слёзы. Это невероятно волнительно. В этих историях есть настоящая магия», — поделился он.
Айзекс сыграл Люциуса Малфоя, одного из главных антагонистов — преданного сторонника Волан-де-Морта и отца Драко. Он появился в шести фильмах саги: от «Тайной комнаты» (2002) до «Даров Смерти» (2011). По его словам, создать образ было непросто. В 2017 году он рассказывал, что боялся показаться «бледным» на фоне звёзд вроде Мэгги Смит и Алана Рикмана.
«Я попросил парик и мантию, чтобы выделиться. А ещё придумал голос, который царапал бы слух, как ногти по доске. Ведь Алан Рикман (Северус Снэйп) был уже легендой злодеев — мне нужно было не затеряться», — вспоминал актёр.
Фанаты до сих пор благодарны Айзексу за его вклад в сагу. Как он сам выразился: «Когда все ингредиенты сошлись, получился тот самый „суфле“ — история, которая объединила мир».