Джейсону Айзексу было скучно играть Люциуса Малфоя в «Гарри Поттерах»

Айзекс отметил, что ходит с родственниками на экскурсию по декорациям Хогвартса и отлично проводит с ними время. «Когда я привожу крёстных детей или племянников на экскурсию по студии, и мы попадаем в Большой зал — я всегда лью слёзы. Это невероятно волнительно. В этих историях есть настоящая магия», — поделился он.