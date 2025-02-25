Весна придет в Москву постепенно, говорят синоптики

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд исключил «бурное проявление весны» в Москве в первых числах марта. В комментарии «Интерфаксу» он сказал, что в грядущие выходные температура будет повышаться, но «очень-очень постепенно».
По словам синоптика, с первого марта произойдет «заметное повышение ночной температуры» ― она будет в диапазоне от –3 до –8 градусов. Днем прогнозируется от –2 до +2, что выше нормы примерно на 1–1,5 градуса.
В первые дни марта также возможны небольшие осадки, добавил Вильфанд.
«Вероятность того, что будет постепенное повышение температуры в первую пятидневку марта, большая, но повышение очень-очень постепенное. Сильного повышения не видно», ― прокомментировал он.
В разговоре с ТАСС Вильфанд отметил, что в марте в Москву могут прийти морозы, поскольку по метеорологическим характеристикам это зимний месяц. Переход температуры через 0 градусов в столице обычно происходит с 20–22 марта.