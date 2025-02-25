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Вышел тизер «Откровений» ― триллера от создателя «Поезда в Пусан»

Сегодня в 07:26
Фото: Netflix

Netflix поделился тизер-трейлером мистического триллера «Откровения». Режиссером выступил Ён Сан Хо, снявший «Поезд в Пусан».

В центре сюжета ― пастор и детектив, которые берутся за дело о пропаже человека. Каждый по-разному смотрит на расследование: пастор считает, что само божественное откровение призвало его наказать виновного, а детектива преследуют видения мертвой сестры, которые помогают ему докопаться до истины.

В главных ролях ― Рю Чжун Ёль, Син Хён Бин и Син Мин Чжэ. Премьера состоится на Netflix 21 марта.

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Теги:
Netflix
Люди:
Мин Чжэ
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