Вышел тизер «Откровений» ― триллера от создателя «Поезда в Пусан»

Netflix поделился тизер-трейлером мистического триллера «Откровения». Режиссером выступил Ён Сан Хо, снявший «Поезд в Пусан».
В центре сюжета ― пастор и детектив, которые берутся за дело о пропаже человека. Каждый по-разному смотрит на расследование: пастор считает, что само божественное откровение призвало его наказать виновного, а детектива преследуют видения мертвой сестры, которые помогают ему докопаться до истины.
В главных ролях ― Рю Чжун Ёль, Син Хён Бин и Син Мин Чжэ. Премьера состоится на Netflix 21 марта.