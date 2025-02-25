Вышел тизер «Откровений» ― триллера от создателя «Поезда в Пусан»

В центре сюжета ― пастор и детектив, которые берутся за дело о пропаже человека. Каждый по-разному смотрит на расследование: пастор считает, что само божественное откровение призвало его наказать виновного, а детектива преследуют видения мертвой сестры, которые помогают ему докопаться до истины.