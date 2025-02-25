Стивен Кинг напишет киноадаптацию «Темной башни» вместе с Майком Флэнаганом

«Все, что могу сказать, — адаптация будет. Я пишу что‑то сейчас, и, пожалуй, на этом остановлюсь, чтобы не спровоцировать ненужный ажиотаж. Я в процессе, и говорить слишком много — плохая примета», — отметил Кинг.