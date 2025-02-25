Стивен Кинг напишет киноадаптацию «Темной башни» вместе с Майком Флэнаганом

Стивен Кинг поможет Майку Флэнагану в работе над сценарием нового сериала по «Темной башне». Об этом писатель рассказал журналистам IGN.
«Все, что могу сказать, — адаптация будет. Я пишу что‑то сейчас, и, пожалуй, на этом остановлюсь, чтобы не спровоцировать ненужный ажиотаж. Я в процессе, и говорить слишком много — плохая примета», — отметил Кинг.
Права на экранизацию Флэнаган приобрел в 2022 году. Он называл адаптацию своим проектом мечты и святым Граалем, а также обещал сохранить дух книг. По его замыслу, серия фантастических произведений должна была стать материалом для сериала, однако дата релиза остается неизвестной.
«Нам не нужно превращаться в „Звездные войны“ или „Властелин Колец“. Это история о маленькой группе людей, противостоящей всему миру. Если сохранить это, все будет хорошо, и в зале не останется сухих глаз», — говорил постановщик.
В прошлом Кинг уже сотрудничал с создателями адаптаций его работ. Например, он написал эпилог для сериала Paramount+ «Противостояние» (2020), чтобы завершить сюжетную линию Фрэнни Голдсмит, которая, по его мнению, осталась недораскрытой в оригинальном романе.