Кэтлин Кэннеди покинет Lucasfilm

Глава Lucasfilm Кэтлин Кэннеди покинет компанию к концу года. Об этом узнали журналисты Puck.
По информации издания, кинопродюсерка уже объявила об этих планах коллегам. Представители Кэннеди и Lucasfilm пока не прокомментировали эту информацию.
Кэннеди присоединилась к Lucasfilm в 2012 году в качестве сопредседателя вместе с создателем «Звездных войн» Джорджем Лукасом. Уже через несколько месяцев она возглавила студию после продажи компании Disney за 4 млрд долларов.
Под ее руководством были перезапущены «Звездные войны». Новую трилогию открыла картина Джея Джея Абрамса «Пробуждение силы», ее мировые сборы превысили 2 млрд долларов.
Карьера Кэннеди в Lucasfilm сопровождалась как успехами, так и противоречиями. В 2018 году она уволила режиссеров Криса Лорда и Фила Миллера с проекта «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» в разгар съемок. Фильм стал первым в истории франшизы, провалившимся в прокате. Другой громкой ситуацией стала замена Гарета Эдвардса на Тони Гилроя во время работы над «Изгоем-одином» (2016), который, однако, заработал $1 млрд. Многие обещанные проекты, включая трилогию Райана Джонсона и серию фильмов от создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса, так и не были реализованы. Заморозилась и разработка нового фильма с Дейзи Ридли, анонсированного два года назад.
Несмотря на трудности с возвращением франшизы в кинотеатры, «Звездные войны» обрели второе дыхание на Disney+. Сериал «Мандалорец», стартовавший в ноябре 2019 года, стал хитом, породив спин-оффы, включая признанный критиками «Андор», чей второй сезон выйдет в апреле. Однако часть проектов, например «Книга Бобы Фетта», не снискали ожидаемого успеха, вызвав опасения о перенасыщении вселенной.
Следующим крупным шагом Lucasfilm станет фильм «Мандалорец и Грогу» режиссера Джона Фавро, премьера которого намечена на 22 мая 2026 года. Это будет первый полнометражный релиз франшизы после «Скайуокер. Восход».