Кэтлин Кэннеди покинет Lucasfilm

Карьера Кэннеди в Lucasfilm сопровождалась как успехами, так и противоречиями. В 2018 году она уволила режиссеров Криса Лорда и Фила Миллера с проекта «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» в разгар съемок. Фильм стал первым в истории франшизы, провалившимся в прокате. Другой громкой ситуацией стала замена Гарета Эдвардса на Тони Гилроя во время работы над «Изгоем-одином» (2016), который, однако, заработал $1 млрд. Многие обещанные проекты, включая трилогию Райана Джонсона и серию фильмов от создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса, так и не были реализованы. Заморозилась и разработка нового фильма с Дейзи Ридли, анонсированного два года назад.