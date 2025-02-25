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В трейлере снятой одним кадром драмы «Adolescence» Стивен Грэм узнает, что его сын — убийца

Сегодня в 05:40

Netflix показал трейлер британской драмы «Adolescence». Мини-сериал появится на платформе 12 марта.

Сюжет сериала разворачивается вокруг семьи 13-летнего подростка, неожиданно арестованного за убийство сверстницы. На поиски ответов отправляются следователь и психолог, им предстоит окунуться в жесткий мир средней школы, полный агрессии и насилия.

В актерском составе есть Стивен Грэм, Эшли Уолтерс («Главарь») и Эрин Доэрти («Корона»)

Режиссером проекта выступил Фил Баратини, известный работой над сериалом и фильмом «Точка кипения». Сценарий четырехсерийной драмы написали Стивен Грэм и Джек Торн («Чудо», «Темные начала» и «Энола Холмс»).

Интересной эту драму делает непрерывная съемка одним кадром. Общаясь с Deadline, сценарист Джек Торн отметил, что эта техника стала для него инструментом для глубокого раскрытия темы подросткового насилия.

«Когда камера не скачет с места на место, действие выглядит значительно более правдоподобно и без прикрас. Нельзя отвести взгляд, и именно это позволяет рассказать более сложную историю, чем если бы мы просто окунулись в криминальную историю. Рассказать о насилии с применением ножей можно по-разному, и мы хотели больше поразмышлять о наших отношениях с яростью и других темах, которые непросто обсуждать», — объяснил Торн.

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