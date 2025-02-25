«Когда камера не скачет с места на место, действие выглядит значительно более правдоподобно и без прикрас. Нельзя отвести взгляд, и именно это позволяет рассказать более сложную историю, чем если бы мы просто окунулись в криминальную историю. Рассказать о насилии с применением ножей можно по-разному, и мы хотели больше поразмышлять о наших отношениях с яростью и других темах, которые непросто обсуждать», — объяснил Торн.