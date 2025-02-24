Джей Кей Симмонс снимется с Брэдом Питтом в «Сердце зверя»

Американский актер Джей Кей Симмонс, известный по фильмам «Одержимость» и «Джуно», присоединится к актерскому составу фильма «Сердце зверя». Об этом сообщил Deadline.
Картину снимет Дэвид Эйер, известный по «Пчеловоду» и «Отряду самоубийц». Главную роль в приключенческом экшне исполнит Брэд Питт, звезда «Бойцовского клуба» и «Однажды в… Голливуде».
Питт уже работал вместе с Симмонсом на съемках фильмов «Мексиканец» и «После прочтения сжечь». Эйер в свою очередь сотрудничал с Симмонсом в проекте «Крутые времена», который вышел на экраны в 2005 году.
20 лет спустя Эйер поставит картину о бывшем солдате спецназа и его отставной боевой собаке. Герои будут бороться за выживание после авиакатастрофы, которая забросила их в неизведанную глушь Аляски.
Сценарий ленты написал Кэмерон Александр. Он же стал исполнительным продюсером фильма. Дэмиен Шазелл и Оливия Гамильтон также выступили продюсерами от лица компании Wild Chickens Productions. Сопродюсером проекта стал и Питт.