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Джей Кей Симмонс снимется с Брэдом Питтом в «Сердце зверя»

Сегодня в 23:14
Фото: GQ

Американский актер Джей Кей Симмонс, известный по фильмам «Одержимость» и «Джуно», присоединится к актерскому составу фильма «Сердце зверя». Об этом сообщил Deadline.

Картину снимет Дэвид Эйер, известный по «Пчеловоду» и «Отряду самоубийц». Главную роль в приключенческом экшне исполнит Брэд Питт, звезда «Бойцовского клуба» и «Однажды в… Голливуде».

Питт уже работал вместе с Симмонсом на съемках фильмов «Мексиканец» и «После прочтения сжечь». Эйер в свою очередь сотрудничал с Симмонсом в проекте «Крутые времена», который вышел на экраны в 2005 году.

20 лет спустя Эйер поставит картину о бывшем солдате спецназа и его отставной боевой собаке. Герои будут бороться за выживание после авиакатастрофы, которая забросила их в неизведанную глушь Аляски.

Сценарий ленты написал Кэмерон Александр. Он же стал исполнительным продюсером фильма. Дэмиен Шазелл и Оливия Гамильтон также выступили продюсерами от лица компании Wild Chickens Productions. Сопродюсером проекта стал и Питт.

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