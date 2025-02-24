Звезда «Эмилии Перес» Карла София Гаскон появится на «Оскаре» несмотря на скандал

Гаскон подлила масла в огонь, заявив в интервью, что «признали виновной, принесли в жертву, распяли и побили камнями без суда и без возможности защитить себя». «Я не могу отказаться от номинации на „Оскар“, потому что я не совершала никакого преступления и никому не причинила вреда», — сказала она.