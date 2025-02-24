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Звезда «Эмилии Перес» Карла София Гаскон появится на «Оскаре» несмотря на скандал

Сегодня в 22:34
Фото: karsiagascon

Испанская актриса Карла София Гаскон, номинированная на «Оскар» за роль в фильме «Эмилия Перес», посетит церемонию вручения премии, несмотря на разразившийся вокруг ее фигуры скандал. Об этом сообщил Variety.

По информации СМИ, стриминговый сервис Netflix согласился оплатить Гаскон поездку на мероприятие, которое пройдет 2 марта в театре «Долби» в Голливуде. Появится ли актриса на красной ковровой дорожке, неизвестно.

Также неясно, будет ли Гаскон давать интервью в ходе церемонии и позволят ли ей на ней сесть рядом с коллегами по «Эмилии Перес». Ранее режиссер Жак Одиар признавался, что не хочет разговаривать со звездой своего фильма.

Источники утверждают, что Гаскон также планирует посетить церемонию вручения премии «Сезар». Она состоится 28 февраля в Париже. Посетят ли мероприятие другие актрисы «Эмилии Перес», Зои Салдана и Селена Гомес, не утоянчется.

Скандал вокруг Карлы Софии Гаскон разразился, поскольку журналистка Сара Хаги обнаружила в соцсети X старые посты актрисы. В них она оскорбительно отзывалась об исламе и называла Джорджа Флойда «наркоманом-мошенником», критиковала «Оскар» и охарактеризовала Селену Гомес как «богатую крысу».

Гаскон вскоре удалила записи, сделанные на испанском языке, и извинилась за них. Но шумиху унять не удалось. Актрису убрали из промокампании «Эмилии Перес», она пропустила премии Critics Choice Awards, BAFTA и SAG Awards.

Гаскон подлила масла в огонь, заявив в интервью, что «признали виновной, принесли в жертву, распяли и побили камнями без суда и без возможности защитить себя». «Я не могу отказаться от номинации на „Оскар“, потому что я не совершала никакого преступления и никому не причинила вреда», — сказала она.

Попытки актрисы защититься от обвинений в исламофобии и расизме сказались на ее отношениях с коллегами. Одиар заявил, что Гаскон причиняет вред их совместной работе. Гомес сказала, что «часть магии» вокруг «Эмилии Перес» исчезла. А Салдана просто призналась, что разочарована и огорчена.

Высказывания Гаскон — не единственная проблема, с которой столкнулась команда «Эмилии Перес» в ходе продвижения фильма. Самому Одиару пришлось извиняться перед жителями Мексики, посчитавшими изображение их страны в картине неаутентичным и едва ли не издевательским.

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