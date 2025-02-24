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В США обанкротилась знаменитая сеть бресторанных — заведений, где сексуализируют официанток

Сегодня в 21:40
Фото: hooters

В США готовится объявить о банкротстве популярная сеть Hooters, объединяющая более 400 бресторанных — заведений, где официантки обслуживают клиентов в полуобнаженном и сексуализированном виде. Об этом сообщил Bloomberg.

По информации СМИ, сеть планирует реструктуризацию в связи с падением посещаемости. Компании уже пришлось закрыть несколько филиалов из‑за финансовых сложностей.

Hooters — не единственная культовая американская ресторанная сеть, которая столкнулась с проблемами. Red Lobster подала заявление о банкротстве в мае 2024 году, а TGI Friday’s вынуждена была уступить контроль над частью активов из‑за невыполнения долговых обязательств.

Хотя проблемы в ресторанном секторе общие, ситуация для Hooters может быть тяжелее из‑за старомодной концепции заведений. Феминистки давно критикуют сеть за оскорбительное отношение к женщинам: сотрудницы кафе обязаны работать в экстремально коротких шортах и обтягивающих топах.

Тем не менее, сеть надеется справиться с проблемами и в будущем даже расшириться, открыв новые точки как в США, так и за рубежом. Недавно ресторан Hooters открылся в британском городе Ньюкасле.

«Мужское насилие в отношении женщин и девочек — это эпидемия, поэтому мы решительно выступаем против планов расширения сети, которая относится к женщинам, как к предметам, которые следует подавать вместе с куриными крылышками и картофелем фри», — отреагировала руководитель отдела политики феминистской благотворительной организации FiliA Крути Уолш.

Она призвала органы власти прекратить выдавать лицензии таким заведениям как Hooters и назвала поощрение подобного бизнеса «сигналом о том, что эксплуатировать и объективизировать женщин — это нормально». Единомышленники Уолш назвали концепцию Hooters «жуткой и устаревшей».

«Hooters продает больше, чем крылышки, он продает культуру, которая нормализует сексизм. Уличные домогательства, гендерное насилие и эксплуатация на рабочем месте не нуждаются в дополнительном топливе. Hooters подливает масла в огонь», — подчеркнул другой представитель FiliA Чарли Мэй.

Управляющий ресторана в Ньюкасле Джонни Гоард ответил, что Hooters предоставляет студентам «прекрасную возможость получить свою первую работу в очень профессиональной, хорошо подготовленной среде». Он отметил, что интерес со стороны потенциальных сотрудников и посетителей в городе «был огромным».

Первый ресторан Hooters открылся в октябре 1983 года в городе Клируотере в американском штате Флорида. Сейчас заведения сети можно встретить в 29 странах, в том числе в Чехии, Китае, Германии, Венгрии, Японии, Сингапуре и ЮАР. У бресторанных немало известных поклонников. Среди них — баскетболисты Девин Букер и Кевин Лав, а также блогерша Пейдж Спиранак

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