Отца Линдси Лохан арестовали по обвинению в домашнем насилии. Он якобы спихнул жену со стула

Отца актрисы Линдси Лохан, Майкла Лохана, арестовали в американском штате Техас по обвинению в домашнем насилии. Он якобы спихнул со стула свою экс-жену Кейт Мейджор, сообщил People.
Полиция подтвердила, что Мейджор была на медицинском приеме 21 февраля и заметила своего бывшего супруга на парковке у здания. Женщина «забеспокоилась, что Лохан ее преследует» и позвонила правоохранителям.
Когда те прибыли на место, Мейджор рассказала полицейским, что Лохан «столкнул ее со стула в их доме несколько дней назад». Офицер обратила внимание на синяки на теле женщины, после чего полиция отправилась к Майклу домой и задержала его.
64-летнему Лохану предъявили обвинения в «продолжительном насилии в отношении семьи». Мужчину поместили под стражу, выйти на свободу он может под залог в 30 тыс. долларов. Дочь Майкла пока никак не прокомментировала его арест.
Лохан женился на Мейджор в 2014 году. В 2015 году пара ненадолго теряла опеку над своими двумя сыновьями из‑за драки между друг другом, свидетелями которой стали мальчики. В 2018 году Мейджор подала на развод после ареста по обвинению в нанесении побоев. Она якобы бросила стеклянную свечу в супруга.
В 2020 году уже Лохана арестовали за предполагаемое нападение на бывшую жену. Тогда мужчина «применял словесные и физически оскорбления» в адрес экс-супруги, отмечала полиция. В 2021 году Лохана также задерживали по обвинению в получении взяток за направление пациентов в центр лечени наркозависимости.