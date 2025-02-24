Вчера / 18:20
DC готовит новые фильмы — о Бэтмене без Паттинсона и Глиноликом
Вчера / 20:14
Отца Линдси Лохан арестовали по обвинению в домашнем насилии. Он якобы спихнул жену со стула
Вчера / 19:16
Эдди Редмейн и Тесса Томпсон снимутся в фильме «Later The War» Чарли Кауфмана
Вчера / 18:12
Вышел трейлер фильма «Обитель смерти» с Джоном Литгоу и Джеффри Рашем
Вчера / 18:01
Киран Калкин: «Моя мама не понимает, почему ее детей всегда зовут в фильмы о неблагополучных семьях»
Вчера / 17:06
Появился трейлер второго сезона «Андора»
Вчера / 17:00
Жерара Депардье обвинили в налоговом мошенничестве
Вчера / 16:58
Черная комедия «Девушки на балконе» Ноэми Мерлан выйдет в российский прокат в марте
Вчера / 16:49
Wu-Tang Clan анонсировали свой последний тур
Вчера / 16:22
Умерла певица Роберта Флэк, известная по песне «Killing Me Softly»
Вчера / 16:18
Во Внуково появятся фонтанчики с питьевой водой после проверки ФАС
Вчера / 15:53
Режиссер Юрий Быков назвал неоригинальной роль Юры Борисова в «Аноре»
Вчера / 15:43
Казаки Петербурга захотели вернуть Дональду Трампу звание есаула
Вчера / 15:18
Мартин Скорсезе и другие режиссеры выступили против превращения кинотеатров Рима в магазины и отели
Вчера / 15:03
Duolingo не стал отказываться от своего маскота и «воскресил» сову Дуо
Вчера / 14:53
Пентагон, ФБР и Секретная служба США бойкотировали ультиматум Илона Маска о рабочих отчетах
Вчера / 14:46
Губернатор Курганской области обвинил гинекологов в иностранном влиянии из‑за абортов
Вчера / 14:22
Стартовали съемки финального сезона «Вавилон-Берлин»
Вчера / 13:50
OnePlus предложила обменять умные часы на новые из‑за опечатки в надписи «Meda in China» на корпусе
Вчера / 13:34
Россиянку, которая родила ребенка и оставила в аэропорту Антальи, приговорили к 15 годам тюрьмы
Вчера / 12:59
Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернутся в «Ленком»
Вчера / 12:50
Десятки смертей в Великобритании связали с уколами для снижения веса
Вчера / 12:03
В Петербурге откроется Музей бомжей
Вчера / 11:24
Михаил Галустян и Кристина Потупчик попали под европейские санкции
Вчера / 10:56
Теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой победительницей турнира WTA 1000
Вчера / 10:53
Более 150 тыс. канадцев подписали петицию о лишении Маска гражданства
Вчера / 10:12
Дизайнер iPhone все еще спрашивает себя, что бы сделал на его месте Стив Джобс
Вчера / 10:11
Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» продлили на второй сезон

«Нет большого желания это делать»: Колин Фаррелл — о возвращении в «Пингвина»

Вчера в 19:40
Фото: HBO

Колин Фаррелл не готов к съемкам во втором сезоне «Пингвина». Об этом актер рассказал Variety за кулисами церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, где его наградили за мужскую лучшую роль в этом сериале.

«Я этого не хочу. Но и не могу сказать, что не хочу. Мы выложились по полной в этих восьми часах [хронометража]. Мне бы не хотелось, чтобы из‑за так называемого успеха пришлось снова это делать, и чтобы в итоге вышла разбавленная версия того, что, как кажется большинству, получилось. Так что я никуда не тороплюсь. У меня нет сильного желания снова за это браться. <…> Конечно, если они [шоураннеры] придумают что‑то, что будет работать в связке, как параллель к киновселенной Мэтта Ривза, и это будет хорошая идея, я готов рассмотреть. Но это не то, что меня сейчас волнует», — признался Фаррелл.

Звезда «Пингвина» и раньше говорил, что устал от съемок в сериале и заметил, что роль стала к нему «прирастать». В начале съемок Фаррелл говорил, что готов вернуться во второй сезон, но под конец всем жаловался, что «больше не хочет надевать этот гребаный костюм и эту гребаную голову».

В студии DC рассказали, что второй сезон «Пингвина» под вопросом. Есть много «нестабильных факторов», и самый главный — это Фаррелл, говорил один из руководителей Питер Сафран. «И 800 фунтов грима», — шутливо добавил режиссер Джеймс Ганн, отсылая к внешнему преображению актера для роли злодея.

Ожидается, что Фаррелл появится в сиквеле «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, но режиссер Мэтт Ривз не рассказывал актеру об этом. Как стало известно, у фильма, премьера которого ожидается в 2027-м, пока нет полностью готового сценария.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами