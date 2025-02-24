«Я этого не хочу. Но и не могу сказать, что не хочу. Мы выложились по полной в этих восьми часах [хронометража]. Мне бы не хотелось, чтобы из‑за так называемого успеха пришлось снова это делать, и чтобы в итоге вышла разбавленная версия того, что, как кажется большинству, получилось. Так что я никуда не тороплюсь. У меня нет сильного желания снова за это браться. <…> Конечно, если они [шоураннеры] придумают что‑то, что будет работать в связке, как параллель к киновселенной Мэтта Ривза, и это будет хорошая идея, я готов рассмотреть. Но это не то, что меня сейчас волнует», — признался Фаррелл.