Колин Фаррелл не готов к съемкам во втором сезоне «Пингвина». Об этом актер рассказал Variety за кулисами церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, где его наградили за мужскую лучшую роль в этом сериале.
«Я этого не хочу. Но и не могу сказать, что не хочу. Мы выложились по полной в этих восьми часах [хронометража]. Мне бы не хотелось, чтобы из‑за так называемого успеха пришлось снова это делать, и чтобы в итоге вышла разбавленная версия того, что, как кажется большинству, получилось. Так что я никуда не тороплюсь. У меня нет сильного желания снова за это браться. <…> Конечно, если они [шоураннеры] придумают что‑то, что будет работать в связке, как параллель к киновселенной Мэтта Ривза, и это будет хорошая идея, я готов рассмотреть. Но это не то, что меня сейчас волнует», — признался Фаррелл.
Звезда «Пингвина» и раньше говорил, что устал от съемок в сериале и заметил, что роль стала к нему «прирастать». В начале съемок Фаррелл говорил, что готов вернуться во второй сезон, но под конец всем жаловался, что «больше не хочет надевать этот гребаный костюм и эту гребаную голову».
В студии DC рассказали, что второй сезон «Пингвина» под вопросом. Есть много «нестабильных факторов», и самый главный — это Фаррелл, говорил один из руководителей Питер Сафран. «И 800 фунтов грима», — шутливо добавил режиссер Джеймс Ганн, отсылая к внешнему преображению актера для роли злодея.
Ожидается, что Фаррелл появится в сиквеле «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, но режиссер Мэтт Ривз не рассказывал актеру об этом. Как стало известно, у фильма, премьера которого ожидается в 2027-м, пока нет полностью готового сценария.