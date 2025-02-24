Вышел трейлер фильма «Обитель смерти» с Джоном Литгоу и Джеффри Рашем

На ютуб-канале IFC Films опубликовали трейлер фильма «Обитель смерти» («The Rule of Jenny Pen»), главные роли в котором исполнили Джон Литгоу («Корона», «Язык нежности») и Джеффри Раш («Лучшее предложение», «Король говорит!»).
Они сыграли мужчин, встретившихся в доме престарелых. Герой Раша — бывший судья, который берется остановить психопата в исполнении Литгоу, использующего куклу для абьюза других стариков.
Картину поставил Джеймс Эшкрофт, известный по триллеру «Жестокая расплата». В актерский состав вошли Натание Лис, Маака Похату, Иэн Мун, Брюс Филлипс, Томас Сейнсбери и Холли Шэнахан.
Лента выйдет в кинопрокат 7 марта. Ее сценарий написали Эшкрофт, Эли Кент и Оуэн Маршалл. Продюсерами выступили Катрин Фицджералд, Орландо Стюарт, Джеймс Эшкрофт, Летиша Тейт-Даннинг и Кайлигша Уортон.