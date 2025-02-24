Сафран и Ганн раскрыли план DC по выпуску контента: два фильма и один анимационный проект, а также по два сериала и мультсериала в год. По их словам, они не дают зеленого света проектам, пока не увидят завершенный сценарий и не останутся довольны. «Достаточно сложно сделать хороший фильм с хорошим сценарием. Практически невозможно сделать фильм со сценарием, который вы пишете на ходу», — сказал режиссер «Стражей галактики». Так произошло с фильмом о Глиноликом, который не был в их планах, пока им не принесли сценарий Майка Фланагана.