Студия DC разрабатывает новые фильмы о Бэтмене и его антагонисте. Об этом стало известно из разговора руководителей студии Питера Сафрана и Джеймса Ганна с Variety.
DC собирается снять еще два фильма о Бэтмене с подзаголовками «Отважный и смелый» («The Brave and the Bold») и «Власть» («The Authority»). Они находятся в «активной разработке» и должны ввести супергероя в основную киновселенную (события фильма Мэтта Ривза разворачиваются отдельно от остальных). Ганн отметил, что появление Роберта Паттинсона в этих лентах «крайне маловероятно», не уточнив причин, а замена ему пока не найдена.
«Бэтмен-2», который перенесли с 2026 года на 2027-й, еще не обзавелся «полноценным сценарием, но то, что довелось прочитать на данный момент, невероятно обнадеживает», поделился Сафран. Съемки продолжения боевика с Паттинсоном должны начаться в конце этого года.
Второй сезон «Пингвина» с Колином Фарреллом под вопросом. «Мы не знаем. Есть много нестабильных факторов, и — вероятно, самый важный из них — это сам Колин», — сказал Сафран. Продюсер успешного сериала Ривз ранее обсуждал продолжение с шоураннером Лореном ЛеФранком.
Сафран подтвердил, что британский режиссер Джеймс Уоткинс («Не говори никому») ведет переговоры по сольнику о Глиноликом, противнике Темного рыцаря. Собеседники Variety назвали будущий фильм «чистым ужастиком» в жанре боди-хоррора «для тех, кому вообще плевать на DC». Сейчас ведется кастинг, а съемки намечены на лето. По словам Ганна, актеры, которые озвучивают анимационных персонажей, приглашены в фильм. Речь идет об Алане Тьюдике, который подарил голос Глиноликому, но главная роль отойдет другому актеру.
Сафран и Ганн раскрыли план DC по выпуску контента: два фильма и один анимационный проект, а также по два сериала и мультсериала в год. По их словам, они не дают зеленого света проектам, пока не увидят завершенный сценарий и не останутся довольны. «Достаточно сложно сделать хороший фильм с хорошим сценарием. Практически невозможно сделать фильм со сценарием, который вы пишете на ходу», — сказал режиссер «Стражей галактики». Так произошло с фильмом о Глиноликом, который не был в их планах, пока им не принесли сценарий Майка Фланагана.
Variety пишет, что подход Сафрана и Ганна резко контрастирует с политикой Marvel. Многие проекты и даты релизов студия «Мстителей» анонсирует еще до того, как написан сценарий.