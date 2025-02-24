Вчера / 20:14
Отца Линдси Лохан арестовали по обвинению в домашнем насилии. Он якобы спихнул жену со стула
Вчера / 19:40
«Нет большого желания это делать»: Колин Фаррелл — о возвращении в «Пингвина»
Вчера / 19:16
Эдди Редмейн и Тесса Томпсон снимутся в фильме «Later The War» Чарли Кауфмана
Вчера / 18:12
Вышел трейлер фильма «Обитель смерти» с Джоном Литгоу и Джеффри Рашем
Вчера / 18:01
Киран Калкин: «Моя мама не понимает, почему ее детей всегда зовут в фильмы о неблагополучных семьях»
Вчера / 17:06
Появился трейлер второго сезона «Андора»
Вчера / 17:00
Жерара Депардье обвинили в налоговом мошенничестве
Вчера / 16:58
Черная комедия «Девушки на балконе» Ноэми Мерлан выйдет в российский прокат в марте
Вчера / 16:49
Wu-Tang Clan анонсировали свой последний тур
Вчера / 16:22
Умерла певица Роберта Флэк, известная по песне «Killing Me Softly»
Вчера / 16:18
Во Внуково появятся фонтанчики с питьевой водой после проверки ФАС
Вчера / 15:53
Режиссер Юрий Быков назвал неоригинальной роль Юры Борисова в «Аноре»
Вчера / 15:43
Казаки Петербурга захотели вернуть Дональду Трампу звание есаула
Вчера / 15:18
Мартин Скорсезе и другие режиссеры выступили против превращения кинотеатров Рима в магазины и отели
Вчера / 15:03
Duolingo не стал отказываться от своего маскота и «воскресил» сову Дуо
Вчера / 14:53
Пентагон, ФБР и Секретная служба США бойкотировали ультиматум Илона Маска о рабочих отчетах
Вчера / 14:46
Губернатор Курганской области обвинил гинекологов в иностранном влиянии из‑за абортов
Вчера / 14:22
Стартовали съемки финального сезона «Вавилон-Берлин»
Вчера / 13:50
OnePlus предложила обменять умные часы на новые из‑за опечатки в надписи «Meda in China» на корпусе
Вчера / 13:34
Россиянку, которая родила ребенка и оставила в аэропорту Антальи, приговорили к 15 годам тюрьмы
Вчера / 12:59
Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернутся в «Ленком»
Вчера / 12:50
Десятки смертей в Великобритании связали с уколами для снижения веса
Вчера / 12:03
В Петербурге откроется Музей бомжей
Вчера / 11:24
Михаил Галустян и Кристина Потупчик попали под европейские санкции
Вчера / 10:56
Теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой победительницей турнира WTA 1000
Вчера / 10:53
Более 150 тыс. канадцев подписали петицию о лишении Маска гражданства
Вчера / 10:12
Дизайнер iPhone все еще спрашивает себя, что бы сделал на его месте Стив Джобс
Вчера / 10:11
Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» продлили на второй сезон

DC готовит новые фильмы — о Бэтмене без Паттинсона и Глиноликом

Вчера в 18:20
Фото: Warner Bros.

Студия DC разрабатывает новые фильмы о Бэтмене и его антагонисте. Об этом стало известно из разговора руководителей студии Питера Сафрана и Джеймса Ганна с Variety.

DC собирается снять еще два фильма о Бэтмене с подзаголовками «Отважный и смелый» («The Brave and the Bold») и «Власть» («The Authority»). Они находятся в «активной разработке» и должны ввести супергероя в основную киновселенную (события фильма Мэтта Ривза разворачиваются отдельно от остальных). Ганн отметил, что появление Роберта Паттинсона в этих лентах «крайне маловероятно», не уточнив причин, а замена ему пока не найдена.

«Бэтмен-2», который перенесли с 2026 года на 2027-й, еще не обзавелся «полноценным сценарием, но то, что довелось прочитать на данный момент, невероятно обнадеживает», поделился Сафран. Съемки продолжения боевика с Паттинсоном должны начаться в конце этого года.

Второй сезон «Пингвина» с Колином Фарреллом под вопросом. «Мы не знаем. Есть много нестабильных факторов, и — вероятно, самый важный из них — это сам Колин», — сказал Сафран. Продюсер успешного сериала Ривз ранее обсуждал продолжение с шоураннером Лореном ЛеФранком.

Сафран подтвердил, что британский режиссер Джеймс Уоткинс («Не говори никому») ведет переговоры по сольнику о Глиноликом, противнике Темного рыцаря. Собеседники Variety назвали будущий фильм «чистым ужастиком» в жанре боди-хоррора «для тех, кому вообще плевать на DC». Сейчас ведется кастинг, а съемки намечены на лето. По словам Ганна, актеры, которые озвучивают анимационных персонажей, приглашены в фильм. Речь идет об Алане Тьюдике, который подарил голос Глиноликому, но главная роль отойдет другому актеру.

Сафран и Ганн раскрыли план DC по выпуску контента: два фильма и один анимационный проект, а также по два сериала и мультсериала в год. По их словам, они не дают зеленого света проектам, пока не увидят завершенный сценарий и не останутся довольны. «Достаточно сложно сделать хороший фильм с хорошим сценарием. Практически невозможно сделать фильм со сценарием, который вы пишете на ходу», — сказал режиссер «Стражей галактики». Так произошло с фильмом о Глиноликом, который не был в их планах, пока им не принесли сценарий Майка Фланагана.

Variety пишет, что подход Сафрана и Ганна резко контрастирует с политикой Marvel. Многие проекты и даты релизов студия «Мстителей» анонсирует еще до того, как написан сценарий.

Тем временем к премьере 11 июля готовится блокбастер «Супермен», снятый Ганном. Главную роль в перезапуске франшизы сыграл Дэвид Коренсвет. Первый тизер-трейлер вышел в конце прошлого года, а последний — 28 января.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами