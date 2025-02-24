Киран Калкин: «Моя мама не понимает, почему ее детей всегда зовут в фильмы о неблагополучных семьях»

Звезда «Настоящей боли» Киран Калкин, получивший награду за лучшую мужскую роль второго плана на церемонии SAG Awards, пошутил, что ему всегда предлагают роли в фильмах о неблагополучных семьях.
«Когда я был ребенком, моя мама говорила: «Почему, когда появляется сценарий о неблагополучной семье, они всегда приходят к нам?»» — поделился он в разговоре с Entertainment Weekly. «Но с другой стороны, что такое благополучная семья?» — добавил он.
Калкин — один из семи детей, некоторые из них сделали заметную карьеру в шоу-бизнесе, включая Маколея, известного по франшизе «Один дома», и Рори, который снялся в фильмах «Знаки» и «Повелители хаоса».
Каждый из актеров Калкинов снялся в не одном проекте о неблагополучных семьях в самых разных жанрах — от комедии до драмы и ужасов. Киран и Маколей сыграли двоюродных братьев в фильмах «Один дома» и «Один дома-2»: Затерянные в Нью-Йорке», в центре которых — большая семья МакКалистеров, неоднократно случайно забывающая своего маленького ребенка.