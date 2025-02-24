Wu-Tang Clan анонсировали свой последний тур

«Это особенный момент для меня и всех моих братьев Wu: мы снова вместе пробежимся по всему миру и распространим Wu-свэг, музыку и культуру. <…> В этом туре мы играем песни, которые мы никогда раньше не включали нашей аудитории, и я и наша команда продюсеров создали шоу, не похожее ни на что, что вы когда‑либо видели», — поделился лидер группы RZA.