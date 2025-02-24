Wu-Tang Clan анонсировали свой последний тур

Рэп-группа Wu-Tang Clan анонсировала мировой тур под названием «Forever: The Final Chamber» («Навсегда: Последняя глава»). Объявление об этом появилось в соцсетях коллектива.
Wu-Tang Clan сообщили о «начале своего последнего тура» и запустили продажу билетов. Первыми концерты увидят жители 27 городов США, а затем — других стран. Первое шоу запланировано на 6 июня в Балтиморе.
«Это особенный момент для меня и всех моих братьев Wu: мы снова вместе пробежимся по всему миру и распространим Wu-свэг, музыку и культуру. <…> В этом туре мы играем песни, которые мы никогда раньше не включали нашей аудитории, и я и наша команда продюсеров создали шоу, не похожее ни на что, что вы когда‑либо видели», — поделился лидер группы RZA.
12 февраля Wu-Tang Clan анонсировали новый альбом «Black Samson, The Bastard Swordsman», первый релиз с 2017 года. На виниле музыка выйдет 12 апреля. Для записи пластинки объединились все восемь оставшихся в живых участников.
Wu-Tang Clan образовалась на Стейтен-Айленде в 1992-м, а в следующем году при поддержке RZA выпустила свой дебютный альбом «Enter the Wu-Tang (36 Chambers)» с мрачными историями. Их большой второй альбом «Wu-Tang Forever» возглавил чарты США и Великобритании, а на третьем «The W» вышли одни из самых известных хитов: «Gravel Pit» и «Protect Ya Neck (The Jump Off)». Затем последовали еще три студийных пластинки, а также необычный релиз — сборник «Once Upon a Time in Shaolin», выпущенный в единственном экземпляре и купленный за 2 млн долларов фармацевтическим магнатом Мартином Шкрели в 2015 году.