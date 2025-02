Wu-Tang Clan анонсировали свой последний тур

Wu-Tang Clan образовалась на Стейтен-Айленде в 1992-м, а в следующем году при поддержке RZA выпустила свой дебютный альбом «Enter the Wu-Tang (36 Chambers)» с мрачными историями. Их большой второй альбом «Wu-Tang Forever» возглавил чарты США и Великобритании, а на третьем «The W» вышли одни из самых известных хитов: «Gravel Pit» и «Protect Ya Neck (The Jump Off)». Затем последовали еще три студийных пластинки, а также необычный релиз — сборник «Once Upon a Time in Shaolin», выпущенный в единственном экземпляре и купленный за 2 млн долларов фармацевтическим магнатом Мартином Шкрели в 2015 году.