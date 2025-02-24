Появился трейлер второго сезона «Андора»

Второй сезон «Андора» столкнулся с трудностями при производстве. Изначально релиз планировался на 2024 год, но из‑за забастовок в Голливуде, в которых активно участвовала команда сериала, его передвинули. Deadline писал, что до начала пикетов проект был в нескольких неделях от завершения производства.