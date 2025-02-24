Появился трейлер второго сезона «Андора»

Disney+ выложила трейлер второго сезона сериала «Андор». Финал истории из вселенной «Звездных войн» выйдет на стриминге 22 апреля.
В видео показали кадры противостояния повстанцев с Империей. Продолжение расскажет о четырех годах из жизни Кассиана Андора и свяжет сюжет между первым сезоном и приквелом «Изгой-один: Звездные войны. Истории» 2016 года.
Во второй сезон вошли 12 эпизодов. К главной роли вернулся Диего Луна, а в кресло шоураннера — Тони Гилрой, работавший над «Изгоем-один».
Второй сезон «Андора» столкнулся с трудностями при производстве. Изначально релиз планировался на 2024 год, но из‑за забастовок в Голливуде, в которых активно участвовала команда сериала, его передвинули. Deadline писал, что до начала пикетов проект был в нескольких неделях от завершения производства.
«Андор» рассказывает о приключениях Кассиана Андора, готовящемся восстании против Империи и о том, как в него были вовлечены люди и планеты. Первый сезон получил три номинации на прайм-тайм-премию «Эмми», включая «Выдающийся драматический сериал».