Черная комедия «Девушки на балконе» Ноэми Мерлан выйдет в российский прокат в марте

Черная комедия «Девушки на балконе», которую поставила актриса Ноэми Мерлан, выйдет в российский кинопрокат в марте. Об этом сообщил дистрибутор картины, компания А-One.
Она опубликовала на своем ютуб-канале тизер фильма. В нем три подруги из французского города Марселя решают познакомиться с привлекательным мужчиной, живущим в доме напротив. Знакомство оборачивается кровавым преступлением.
Главные роли в ленте исполнили Мерлан, Сухейла Якуб («Дюна: Часть вторая», «Экстаз») и Сандра Кодряну («Небеса подождут»). Таинственного соседа девушек сыграл Лукас Браво («Эмили в Париже»).
Мировая премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2024 года. Российская премьера пройдет 20 марта в киноцентре «Октябрь». В прокате фильм появится 27 марта при участии компании RWV Film.
«Хотим заранее предупредить, что в соответствии с действующим законодательством РФ в прокатной версии фильма сокращены несколько сцен.», — отметили в A-One.