Жерара Депардье обвинили в налоговом мошенничестве

В то время Депардье заявил, что ему не нужно объяснять «многочисленные и личные» причины своего выбора. «Я уезжаю, заплатив в 2012 году 85% налогов от своих доходов. Но я сохраняю дух Франции, которая была прекрасной и, надеюсь, останется таковой».