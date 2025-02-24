Жерара Депардье обвинили в налоговом мошенничестве

Французский актер Жерар Депардье находится под следствием по обвинению в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, сообщило издание Mediapart.
В декабре 2012 года Депардье объявил, что отказывается от французского гражданства и переезжает в Бельгию вскоре после обещания тогдашнего президента Франсуа Олланда ввести 75-процентный налог на доходы свыше 1 миллиона евро в год. Актер получил гражданство России и Бельгии, где купил виллу за 1,2 миллиона евро недалеко от французской границы.
В то время Депардье заявил, что ему не нужно объяснять «многочисленные и личные» причины своего выбора. «Я уезжаю, заплатив в 2012 году 85% налогов от своих доходов. Но я сохраняю дух Франции, которая была прекрасной и, надеюсь, останется таковой».
Год назад Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF) начала предварительное расследование в отношении Депардье. Актера обвинили в том, что он ложно установил свое основное место жительства в Бельгии, чтобы избежать высоких налогов во Франции, где продолжал жить все это время.
Издание также сообщает, что вилла, которую Депардье купил в 2013 году, была переоборудована в отель, где актера редко видели. В ходе расследования несколько человек взяли под стражу во Франции и Бельгии.
Адвокат Депардье Жереми Ассус отверг информацию СМИ. «И снова информация от Mediapart и PNF является неточной. Налоговые органы уже много лет пытаются установить факт мошенничества. Безуспешно, теперь они пытаются сделать это с помощью уголовного разбирательства… Некоторые склонны назвать эти судебные методы тягостными, но они законны и обычны», — заявил он.
В конце марта 76-летний актер должен предстать перед судом по обвинению в двух предполагаемых сексуальных нападениях, совершенных во время съемок фильма Жана Беккера «Зеленые ставни» («Les volets verts») в августе и сентябре 2021 года. По этим обвинениям Депардье грозит 5 лет лишения свободы и штраф в размере 75 тыс. евро.