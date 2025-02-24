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Умерла певица Роберта Флэк, известная по песне «Killing Me Softly»

Сегодня в 16:22
Фото: @robertaflackmusic

В возрасте 88 лет скончалась легендарная ритм-н-блюз-певица Роберта Флэк, известная по хитам «The First Time Ever I Saw Your Face» и «Killing Me Softly With His Song». Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на ее представителя.

«Мы убиты горем из‑за того, что восхитительная Роберта Флэк скончалась сегодня утром, 24 февраля 2025 года. Она умерла мирно в окружении своей семьи. Роберта разрушала границы и покоряла рекорды. Она также была выдающимся просветителем», — говорится в заявлении.

Певица обрела славу, когда Клинт Иствуд использовал ее версию песни «The First Time Ever I Saw Your Face» в своем режиссерском дебюте 1971 года «Play Misty for Me».

За поп-хитом последовал второй чарт-топпер 1973 года — «Killing Me Softly». За оба релиза Флэк получила «Грэмми» в номинации «Альбом года». Своего пика она достигла в 1974 году, выпустив песню «Where Is the Love», которая заняла первые места главных чартов.

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