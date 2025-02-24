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Во Внуково появятся фонтанчики с питьевой водой после проверки ФАС

Сегодня в 16:18
Фото: Ivan Shimko/Unsplash

В аэропорту Внуково появятся фонтаны с бесплатной питьевой водой для пассажиров и посетителей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Федеральной антимонопольной службы.

«По итогам проверочных мероприятий Московское УФАС России дало рекомендации по организации обеспечения посетителей и авиапассажиров аэропорта доступной питьевой водой эксплуатанту аэропорта», — говорится в сообщении ФАС.

Фонтаны появятся в стерильных зонах международных и внутренних вылетов. Аэропорт уже заключил договор на их установку.

21 февраля ФАС объявила, что проверит стоимость питьевой воды в аэропорту Внуково. Антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании «Регстаэр-М», которая управляет магазинами беспошлинной и пошлинной торговли.

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