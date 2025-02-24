Во Внуково появятся фонтанчики с питьевой водой после проверки ФАС

В аэропорту Внуково появятся фонтаны с бесплатной питьевой водой для пассажиров и посетителей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Федеральной антимонопольной службы.
«По итогам проверочных мероприятий Московское УФАС России дало рекомендации по организации обеспечения посетителей и авиапассажиров аэропорта доступной питьевой водой эксплуатанту аэропорта», — говорится в сообщении ФАС.
Фонтаны появятся в стерильных зонах международных и внутренних вылетов. Аэропорт уже заключил договор на их установку.
21 февраля ФАС объявила, что проверит стоимость питьевой воды в аэропорту Внуково. Антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании «Регстаэр-М», которая управляет магазинами беспошлинной и пошлинной торговли.