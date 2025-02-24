Пентагон, ФБР и Секретная служба США бойкотировали ультиматум Илона Маска о рабочих отчетах

Один из представителей Министерства обороны США, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с CNN назвал требование Маска «самой глупой вещью за последние сорок лет, которая полностью узурпирует цепочку командования». Он предупредил, что отчитываться перед Маском «могут в другом месте, но не в Минобороны». В ответ миллиардер заявил, что «любому человеку с таким отношением, как у этого чиновника Пентагона, нужно искать новую работу».