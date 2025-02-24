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Пентагон, ФБР и Секретная служба США бойкотировали ультиматум Илона Маска о рабочих отчетах

Сегодня в 14:53
Фото: Andy Feliciotti/Unsplash

Несколько федеральных ведомств США отказались следовать ультиматуму Илона Маска, требующему в пяти пунктах отчитаться о проделанной работе за неделю или оказаться уволенным. Бизнесмен, неофициально руководящий массовым сокращением госслужащих, пригрозил отставкой одному из чиновников Пентагона в своей соцсети X.

Один из представителей Министерства обороны США, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с CNN назвал требование Маска «самой глупой вещью за последние сорок лет, которая полностью узурпирует цепочку командования». Он предупредил, что отчитываться перед Маском «могут в другом месте, но не в Минобороны». В ответ миллиардер заявил, что «любому человеку с таким отношением, как у этого чиновника Пентагона, нужно искать новую работу».

Рассылку, которая устанавливает дедлайн на 24 февраля, разослали двумя днями ранее 2 млн госслужащих. Как пишет The Guardian, приказ вызвал хаос в правительстве.

Сотрудники и агенты Секретной службы США завалили руководство вопросами о том, должны ли они разглашать конфиденциальные и секретные детали их работы, сообщает The Washington Post. В итоге им поручили выслать шаблонные ответы без какой‑либо конкретики (как это выглядитЗа неделю я выполнил: ● 100% поставленных передо мной задач; ● 100% работы, согласованной с руководителем; ● 100% обязанностей и показателей эффективности, которые используются для оценки моей работы; ● 100% результатов, запрошенных у меня моим непосредственным руководителем; ● Я превзошел ожидания в выполнении вышеуказанного.).

Новый директор ФБР и сторонник Трампа Кэш Патель приказал подчиненным не отвечать на письмо. Сотрудникам внутренней безопасности и Пентагону, где Маска раскритиковали, также поручили игнорировать требование.

После вступления в должность президента США Дональд Трамп уполномочил Маска заняться сокращениями в правительстве в качестве главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Однако официально миллиардер занимает только пост советника президента.

По меньшей мере администрация Трампа уволила 20 тыс. госслужащих, большинство из которых проходили испытательный срок. Это может быть одно из крупнейших в истории США сокращений рабочих мест, сообщает CNBC.

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