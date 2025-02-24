Режиссер Юрий Быков назвал неоригинальной роль Юры Борисова в «Аноре»

Российский режиссер Юрий Быков, известный по фильмам «Дурак» и «Завод», назвал неоригинальной роль Юры Борисова в «Аноре». Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Макарена».
Быков признался, что он «не большой фанат» картины Шона Бейкера. «Если бы мне показали ее без всяких регалий и если бы я не знал артистов Эйдельштейна и Борисова, то я бы сказал, что это такой телемувик», — отметил постановщик.
«Зная масштабы ролей Юры Борисова до этого, я бы сказал, что там ничего оригинального нет. Это просто добавка к его, что называется, пенсии, его карьере», — добавил режиссер.
Быков подчеркнул, что «хорошие люди заслуживают счастья», но признался, что не может назвать роль актера в «Аноре» «какой‑то убедительной в его карьере».
«Я думаю, что он использовал весь свой потенциал, который у него был на этот момент. Он очень подключен к людям, чувствуется эмпатия. Он вообще очень эмпатичный человек в жизни, и на экране это передается», — сказал кинематографист.
Быков поделился мнением, что миру открылось новое лицо — лицо «очень искреннего, симпатичного русского парня». «Наверное, в этом есть какой‑то свежак для них, но я же помню „Кинотавр“, когда у Юры было шесть ролей, почти во всех фильмах», — пояснил он.