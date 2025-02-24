Мартин Скорсезе и другие режиссеры выступили против превращения кинотеатров Рима в магазины и отели

Мартин Скорсезе, Уэс Андерсон, Йоргос Лантимос и многие другие деятели культуры призвали власти Италии предотвратить превращение многих кинотеатров Рима в торговые центры и супермаркеты, пишет Variety.
Власти итальянской столицы готовят законопроект, который отменит запрет на перепрофилирование кинотеатров Рима в любой другой вид бизнеса, кроме культурного.
Скорсезе, откликнувшись на просьбу о помощи римского коллектива Cinema America, опубликовал открытое письмо, вдохновленное архитектором Ренцо Пьяно, и обратился к высшему руководству страны.
«Попытка перепрофилировать пространства, предназначенные для возможного культурного возрождения Вечного города, в отели, торговые центры и супермаркеты совершенно неприемлема», — написал режиссер.
«Такая трансформация станет невосполнимой потерей: это глубокое святотатство не только по отношению к богатой истории города, но и к культурному наследию для будущих поколений», — продолжил он.
«Мы призываем наших коллег по всему миру, директоров фестивалей и всех деятелей культуры подписать это письмо, чтобы сохранить последний шанс на спасение одного из самых важных культурных и художественных городов мира», — добавил создатель «Славных парней».
Письмо адресовано лично президенту Серджио Маттарелле и премьер-министру Джорджии Мелони.
Обращение также подписали Спайк Ли, Дэвид Кроненберг, Ари Астер, Джули Теймор, основатель Mubi Эфе Какарел, Дж.Дж. Абрамс, Джош Сафди, Тодд Хейнс, Джадд Апатоу, Дэмиен Шазелл, Марк Кузинс, Альфонсо Куарон, Уиллем Дэфо, Роберт Эггерс, Джоанна Хогг, Доун Хадсон, Изабелла Росселлини, Марк Руффало, Пол Шрейдер, Леа Сейду, Джон Туртурро, Томас Винтерберг, Джереми Томас, Павел Павликовский и Дебра Уингер.