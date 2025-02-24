Казаки Петербурга захотели вернуть Дональду Трампу звание есаула

«Я отношусь положительно, потому что за долгое время президент США решил налаживать отношения с Россией. Это большой шаг в политике, в новейшей истории это серьезный поворот за многие годы. Если это подтвердится, будем принимать решение о почетном членстве Трампа. Мы его раньше приглашали в гости, может быть, после потепления отношений наши пожелания и приглашения обновятся.