Казаки Петербурга захотели вернуть Дональду Трампу звание есаула

Петербургское общество «Ирбис» хочет вновь присвоить Дональду Трампу статус почетного казака и звание есаула. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на атамана Андрея Полякова.
По его словам, окончательное решение о восстановлении президента США в членстве примут 10 мая. Поляков считает, что Трамп неплохо бы смотрелся с шашкой.
«Я отношусь положительно, потому что за долгое время президент США решил налаживать отношения с Россией. Это большой шаг в политике, в новейшей истории это серьезный поворот за многие годы. Если это подтвердится, будем принимать решение о почетном членстве Трампа. Мы его раньше приглашали в гости, может быть, после потепления отношений наши пожелания и приглашения обновятся.
С его этническими корнями, я думаю, он вполне вписался бы. Шашка — это атрибут старинного оружия, сейчас главное — дела, а не внешняя атрибутика. Но если представится случай, мы ему именную шашку ручной ковки однозначно вручим, есть у нас хорошие кузнецы. Если отношения будут налаживаться, то именную шашку он от нас получит. Надеюсь, даже в гости приедет», — сказал атаман.
Впервые общество «Ирбис» присвоило Трампу статус казака и есаула в 2016 году. Однако уже через год он был разжалован «за недостойное поведение».