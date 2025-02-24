Duolingo не стал отказываться от своего маскота и «воскресил» сову Дуо

Duolingo «воскресил» своего маскота ― сову Дуо. В тиктоке сервиса опубликовали ролик, где зеленая сова открывает крышку гроба и выбирается как ни в чем не бывало. В конце видео появляется надпись: «Легенды никогда не умирают».
«Вы правда думали, что я позволю кибертраку Tesla убить себя?» ― подписал Duolingo пост.
Пару недель назад создатели приложения объявили о смерти совы Дуо. Выразить соболезнования потянулись пользователи и бренды со всего света.
Некоторые сразу подумали, что смерть Дуо ― лишь маркетинговый ход, и компания от своего маскота отказываться не собирается. Впрочем, сообщение о кончине совы породило волну шуток и мемов, а акции компании заметно подросли.
Спустя несколько дней маркетологи Duolingo запустили шкалу опыта, которая заполнялась, когда пользователи учили языки в приложении. Утверждалось, что когда опыта наберется достаточно, будет раскрыта новая зацепка в истории со смертью Дуо.