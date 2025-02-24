Duolingo не стал отказываться от своего маскота и «воскресил» сову Дуо

Duolingo «воскресил» своего маскота ― сову Дуо. В тиктоке сервиса опубликовали ролик, где зеленая сова открывает крышку гроба и выбирается как ни в чем не бывало. В конце видео появляется надпись: «Легенды никогда не умирают».