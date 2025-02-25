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В Дарвиновском музее появился делозавр ― вид, исчезающий из‑за операционной нагрузки

Сегодня в 12:07
Фото: «Яндекс Go для бизнеса»

В Дарвиновском музее появилась новая инсталляция — делозавр. Она олицетворяет вымирающий вид бизнес-рептилий, которые боятся современных технологий.

Новый экспонат ― часть рекламной кампании «Яндекс Go для бизнеса», призванной показать, как множество крупных компаний и небольших предприятий теряют ресурсы и конкурентоспособность из‑за высокой операционной нагрузки.

Делозавр не похож на другие экспонаты Дарвиновского музея. Он сидит на факсе, как на троне, в окружении старой техники, кипы чеков и закрывающих документов. Можно услышать, как он устало вздыхает из‑за рутины, которая каждый день сваливается на бизнес.

© «Яндекс Go для бизнеса»

В пресс-службе компании отмечают, что их платформа помогает не стать делозаврами. Она позволит забыть о часах работы, потраченных на компенсации по чекам и ручное оформление авансовых отчетов.

Вместо множества систем для учета и контроля можно завести один личный кабинет в «Яндекс Go для бизнеса» с гибкими настройками. Все, что остается, — это пополнить корпоративный счет, добавить сотрудников и выставить для них лимиты по поездкам, доставке, командировкам, топливу и питанию.

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