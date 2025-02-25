В Дарвиновском музее появился делозавр ― вид, исчезающий из‑за операционной нагрузки

Делозавр не похож на другие экспонаты Дарвиновского музея. Он сидит на факсе, как на троне, в окружении старой техники, кипы чеков и закрывающих документов. Можно услышать, как он устало вздыхает из‑за рутины, которая каждый день сваливается на бизнес.