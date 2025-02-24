Губернатор Курганской области обвинил гинекологов в иностранном влиянии из‑за абортов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обвинил акушеров-гинекологов в иностранном влиянии. Об этом он написал в своем телеграм-канале после встречи с главой фонда «Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной.
«Государством в рамках системы страховой медицины предусмотрено финансирование проведения абортов, а средств на предотвращение самих абортов по программе ОМС не выделяется вовсе. Получается совсем нелогично», — отметил он.
По мнению Шумкова, значительной проблемой остается настрой самих гинекологов, «часть из которых застряли в 90-х, когда в медицине многое рулилось на гранты ВОЗ и других „людоедских“ лавок».
Губернатор заявил, что народ должен расти и развиваться, и для этого сейчас предусмотрена система детских пособий, которая якобы позволяет содержать ребенка по минимальному стандарту потребностей.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко начал лично принимать женщин, желающих сделать аборт. Он считает, что сбор их ответов поможет лучше понять проблемы матерей и повысить рождаемость.