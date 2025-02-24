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Стартовали съемки финального сезона «Вавилон-Берлин»

Сегодня в 14:22
Фото: Beta Film

Beta Film объявила о начале съемок пятого и финального сезона сериала «Вавилон-Берлин», пишет Deadline. Компания также поделилась первым кадром со съемочной площадки.

В последней части саги персонажи Гереона и Шарлотты воссоединятся для последнего расследования, которым движет «проблеск надежды избежать самого мрачного периода в Германии».

Действие сезона разворачивается на фоне прихода к власти Адольфа Гитлера в январе 1933 года. «Над Веймарской республикой нависает угроза распада. Два месяца спустя новые выборы дадут партии Гитлера полную власть, но за пять недель до этого каждый немец сталкивается с трудными решениями: приспособиться, рискнуть открытой оппозицией или бежать», — гласит описание.

Трио сценаристов и режиссеров Хенк Хандлёгтен, Ахим фон Боррис и Том Тыквер адаптировали сценарий для заключительного восьмисерийного сезона по пятому роману Фолькера Кучера «Мартовские падшие».

В своем заявлении создатели сообщили, что они «безостановочно работают над тем, чтобы сделать новый сезон как можно более впечатляющим с точки зрения образов, мест действия и одной из самых неотъемлемых частей сериала — музыки».

Немецкий неонуар стартовал в 2017 году. Он рассказывает об инспекторе полиции Гереоне Рате, прибывающем из Кельна в Берлин в связи с громким делом о шантаже должностных лиц, и Шарлотте Риттер, которая днем работает стенотиписткой в полиции, а по ночам — проституткой и мечтает стать первой женщиной-следователем.

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