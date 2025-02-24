Стартовали съемки финального сезона «Вавилон-Берлин»

Действие сезона разворачивается на фоне прихода к власти Адольфа Гитлера в январе 1933 года. «Над Веймарской республикой нависает угроза распада. Два месяца спустя новые выборы дадут партии Гитлера полную власть, но за пять недель до этого каждый немец сталкивается с трудными решениями: приспособиться, рискнуть открытой оппозицией или бежать», — гласит описание.