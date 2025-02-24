OnePlus предложила обменять умные часы на новые из‑за опечатки в надписи «Meda in China» на корпусе

Технобренд OnePlus предложил владельцам умных часов Watch 3 обменять свои устройства на новые из‑за опечатки на корпусе. Вместо «Made in China» («Сделано в Китае») на задней крышке написано «Meda in China» («Зделано в Китае»), обратили внимание в соцсетях.
«Опечатка проскочила и попала на ваши новенькие OnePlus Watch 3. Не волнуйтесь, это было совершенно непреднамеренно», — сообщили в соцсетях OnePlus. Часы с опечаткой бренд назвал уникальными и «суперлимитированной версией». На скольких устройствах фраза написана с ошибкой, не уточняется.
Надпись «Meda in China» появилась на задней крышке OnePlus Watch 3. Как пишет Android Police, опечатку также можно было заметить на официальных снимках умных часов, но после обсуждений в интернете бренд их удалил.
«Некоторые пользователи посмеялись над опечаткой. Если эта путаница коснется только одной партии часов, она мгновенно станет культовым коллекционным изданием. Однако некоторых пользователей, похоже, расстроило, что ошибка прошла мимо контроля качества. В конце концов, всем не угодишь», — написал Android Police.
В 2018 году интернет-магазин Asos выпустил партию из 17 тыс. фирменных пакетов с опечаткой — вместо слова online на них напечатали onilne. Компания назвала опечатку «лимитированной коллекцией» и не стала отзывать партию.