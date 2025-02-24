OnePlus предложила обменять умные часы на новые из‑за опечатки в надписи «Meda in China» на корпусе

«Опечатка проскочила и попала на ваши новенькие OnePlus Watch 3. Не волнуйтесь, это было совершенно непреднамеренно», — сообщили в соцсетях OnePlus. Часы с опечаткой бренд назвал уникальными и «суперлимитированной версией». На скольких устройствах фраза написана с ошибкой, не уточняется.