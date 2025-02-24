Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернутся в «Ленком»

Актеры Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернутся в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова». Об этом сообщил агентству «Москва» художественный руководитель театра Владимир Панков.
Он сообщил, что провел индивидуальные встречи с Певцовым и Захаровой и те согласились вернуться в театр. «Я понимаю, что это, наверное, сложно, но мы стараемся закончить с конфликтами. Я не погружаюсь в них, а пытаюсь уравновесить. Атмосфера должна вернуться в дом. Мы не конфликтуем, идем дальше, создавая новый „Ленком“, не забывая старый», ― отметил худрук.
Певцов вернется в спектакль «Юнона и Авось», Захарова же вновь будет играть в «Вишневом саду».
Дмитрий Певцов и Александра Захарова сообщили в середине января, что их убрали из спектаклей театра. Певцов говорил, что после смерти его создателя Марка Захарова театр изменился в худшую сторону. Он также раскритиковал руководство театра в лице Марка Варшавера, после того как из фойе убрали его фотографию. Захарова поддержала коллегу и ушла вслед за ним, заявив, что ее убрали из всех спектаклей.
Позже московский департамент культуры уволил Варшавера с поста директора, сделав его президентом театра, а худруком назначили Владимира Панкова.