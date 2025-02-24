Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернутся в «Ленком»

Он сообщил, что провел индивидуальные встречи с Певцовым и Захаровой и те согласились вернуться в театр. «Я понимаю, что это, наверное, сложно, но мы стараемся закончить с конфликтами. Я не погружаюсь в них, а пытаюсь уравновесить. Атмосфера должна вернуться в дом. Мы не конфликтуем, идем дальше, создавая новый „Ленком“, не забывая старый», ― отметил худрук.