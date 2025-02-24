Россиянку, которая родила ребенка и оставила в аэропорту Антальи, приговорили к 15 годам тюрьмы

В Турции приговорили к тюрьме россиянку Екатерину Бурнашкину, которая оставила свою новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи. Об этом пишут РИА «Новости».
Женщине назначили 15 лет тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника.
Юристы со стороны защиты ребенка от турецкого Министерства по делам семьи требовали максимального наказания для Бурнашкиной. По их мнению, она намеренно зашла в туалет для инвалидов, где запланировала оставить ребенка.
13 октября 2024 года женщина родила ребенка в туалете и оставила его в унитазе. После этого они вместе с матерью Еленой быстро пошли на паспортный контроль, чтобы оформить выезд из страны, но полиция успела задержать их до вылета в Москву.
Уборщики обнаружили новорожденного в унитазе в туалете для инвалидов через 12 минут после того, как его оставила мать. Ребенок выжил, сейчас российская сторона работает над возвращением девочки в страну.