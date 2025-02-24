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Десятки смертей в Великобритании связали с уколами для снижения веса

Сегодня в 12:50
Фото: i yunmai/Unsplash

Примерно 82 британца умерли после применения препаратов для похудения и лечения диабета, в числе которых Ozempic и Mounjaro. Об этом сообщил The Times.

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) подтвердило данные по количеству умерших до конца января, вызвав новые опасения по поводу безопасности уколов.

По их информации, 22 человека скончались после применения препарата для снижения веса, а еще 60 смертельных случаев связаны с его использованием для лечения диабета второго типа.

Элисон Кейв, главный специалист по безопасности MHRA, призвала пациентов быть осторожными: «Решение о начале, продолжении или прекращении лечения должно приниматься совместно пациентом и его врачом на основе всестороннего рассмотрения преимуществ и рисков».

По информации MHRA, 18 смертей были однозначно связаны с препаратом Mounjaro, а 29 произошли после применения Ozempic, Rybelsus или Wegovy, которые содержат активный ингредиент семаглутид. Еще 35 смертельных случаев были связаны с Saxenda и Victoza, содержащими лираглутид, пишет The Sun.

Сьюзан МакГоуэн, 58-летняя медсестра из Шотландии, умерла в прошлом году после того, как в течение двух недель приняла две инъекции Mounjaro в низкой дозировке. Расследование также показало, что около 400 человек попали в больницу после приема препаратов для похудения.

Сайт NHS предупреждает: «Никогда не принимайте препараты для борьбы с ожирением, если они не были вам назначены. Такие лекарства могут быть небезопасны для вас и вызвать серьезные побочные эффекты».

Компания Lilly UK, производитель Mounjaro, заявила, что безопасность пациентов является ее «главной задачей». Она добавила: «Lilly обязуется постоянно отслеживать, оценивать и сообщать данные о безопасности».

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