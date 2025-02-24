Десятки смертей в Великобритании связали с уколами для снижения веса

Сьюзан МакГоуэн, 58-летняя медсестра из Шотландии, умерла в прошлом году после того, как в течение двух недель приняла две инъекции Mounjaro в низкой дозировке. Расследование также показало, что около 400 человек попали в больницу после приема препаратов для похудения.