В Петербурге откроется Музей бомжей

«Наш музей — это антология бродяжничества, исследование на стыке истории, социологии и антропологии. Центром экспозиции являются люди и их судьбы из разных веков. Вместе с которыми мы попытаемся разобраться в тех силах, которые тянут наших героев к свободе или на дно», — следует из описания музея на hh.ru.