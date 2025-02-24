В Петербурге откроется Музей бомжей

1 апреля в Петербурге начнет работу Музей бомжей. Часть заработанного он передаст на помощь нуждающимся, сообщает «Деловой Петербург».
«Наш музей — это антология бродяжничества, исследование на стыке истории, социологии и антропологии. Центром экспозиции являются люди и их судьбы из разных веков. Вместе с которыми мы попытаемся разобраться в тех силах, которые тянут наших героев к свободе или на дно», — следует из описания музея на hh.ru.
Музей бомжей открывается на частные деньги — всего несколько миллионов рублей, включая более 1 млн на ремонт. По словам его создателя Антона Бородина, часть выручки с продажи билетов пойдет на помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Экспозиция музея раскрывает временной период с XIV века по наши дни. Сбор материалов — «и материального, и нематериального характера» — проходил более года и «самыми разными способами», поделился Бородин.
Помимо экскурсий и постоянной экспозиции, музей обещает чтения рассказов о бездомных, показы авторских фильмов, выставки фотографий и картин, а также встречи с людьми, которым удалось выбраться с улиц, рассказали там. Музей откроется по адресу Гороховая улица, 31.
Бородин прокомментировал «резкое название» музея с аббревиатурой БОМЖ, использование которой в отношении бездомных людей считается стигматизирующим. «Мы против треша, глумления или излишней натуралистичности. Мы хотим убрать стигмы с аббревиатуры БОМЖ. А нищета, надеемся, когда–то останется только в музеях», — подчеркнул он.