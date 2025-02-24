Михаил Галустян и Кристина Потупчик попали под европейские санкции

В санкционные списки также включили владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова, гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова, председателя совета директоров «Мечела» Игоря Зюзина, гендиректора «Интер РАО» Сергея Дрегваля, президента ЮГК Константина Струкова и главу ОАК Вадима Бадеху.
Ограничения Евросоюз ввел и против восьми российских СМИ: EADaily/Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и «Красной звезды». Их лицензии на вещание в ЕС приостанавливаются.
Помимо этого, Евросоюз отключил от системы SWIFT 13 российских банков. Их названия не уточняются, но в релизе Еврокомиссии сказано, что речь идет о «региональных банках, которые считаются важными для российской финансовой и банковской системы».
По мнению ЕС, эти организации и физические лица «ответственны за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
Как и планировалось, ЕС запретил поставки в Россию игровых консолей PlayStation и Xbox, а также джойстиков для приставок. Европейские чиновники считают, что российская армия использует их для управления дронами.
16-й пакет санкций ЕС приурочен к трехлетней годовщине начала российских боевых действий на Украине. Среди прочего он предполагает внесение в черный список 74 судов теневого флота России, поэтапный запрет на импорт российской алюминиевой продукции и новые ограничения на продажу сырой нефти.