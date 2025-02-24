Теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой победительницей турнира WTA 1000

Российская теннисистка Мирра Андреева победила в турнире категории WTA-1000 в Дубае и стала самой молодой в истории WTA победительницей «Тысячника». Об этом сообщает РБК.
В финальном матче 17-летняя спортсменка обыграла 38-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон со счетом 7:6 (7:1), 6:1.
Сейчас Андреева занимает 14-е место в мировом рейтинге. После турнира в Дубае в новом она станет первой ракеткой России и дебютирует в топ-10.
WTA 1000 — престижное соревнование, уступающее только «Большому шлему» и Итоговому турниру. Победительница турнира в Дубае получит 1000 рейтинговых очков и около 600 тыс. долларов призовых.