Более 150 тыс. канадцев подписали петицию о лишении Маска гражданства

Более 150 тыс. жителей Канады подписали петицию, призывающую лишить Илона Маска канадского гражданства из‑за его сотрудничества с Дональдом Трампом, пишет The Guardian.
Автором обращения выступила писательница из Британской Колумбии Квалия Рид. Ее петицию поддержал в палате общин Канады член парламента от «Новых демократов» и ярый критик Маска Чарли Ангус.
В петиции Рид обвинила Маска в «деятельности, противоречащей национальным интересам Канады».
По словам писательницы, связь Маска с Трампом делает его «членом иностранного правительства, которое пытается подорвать суверенитет Канады». В обращении содержится просьба к премьер-министру Канады Джастину Трюдо немедленно отобрать у Маска канадский паспорт и лишить его гражданства.
Как отмечают канадские СМИ, для того чтобы петицию рассмотрели в палате общин Канады, необходимо собрать 500 подписей.
Ранее президент Трамп пригрозил Канаде введением высоких тарифов на ее продукцию и открыто заявил, что США аннексируют страну.
Маск родился в Южной Африке, но также имеет канадское гражданство благодаря своей матери, уроженке Реджайны, столицы провинции Саскачеван. Он выступает за сокращение численности федерального правительства США по указанию президента, который постоянно оспаривает суверенитет Канады после возвращения в Белый дом на второй президентский срок.