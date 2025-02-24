Сериал «Сорвиголова: Рожденный заново» продлили на второй сезон

Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» выйдет в 2026 году. Об этом сообщил глава ТВ-подразделения Marvel Studios Брэд Виндербаум.
Решение продлить проект на второй сезон Marvel приняла до старта первого ― дебютные два эпизода появятся на Disney+ 4 марта.
Съемки второго сезона начнутся в первой половине марта. По словам Виндербаума, создатели планируют третий и последующий сезоны. «Рожденного заново» хотят сделать ежегодным релизом, поскольку «об улицах Нью-Йорка можно рассказать много историй».
Шоу должно стать одновременно перезапуском и продолжением сериала «Сорвиголова» от Netflix, который выходил с 2015 по 2018 год.
По сюжету адвокат-супергерой попытается помешать Кингпину — одному из крупных криминальных авторитетов Нью-Йорка, который хочет взять город под свой контроль. Сорвиголову вновь сыграл Чарли Кокс, а Кингпина — Винсент Д’Онофрио. Джон Бернтал вернулся к роли Карателя, который должен помочь Сорвиголове в свершении правосудия, а Тони Далтон ― к роли Джека Дюкейна, он же Мечник.
Изначально «Сорвиголова: Рожденный заново» должен был выйти в начале 2024 года. Однако премьеру перенесли из‑за пересъемок, связанных с изменением вектора сериала, а также забастовок сценаристов и актеров в Голливуде.