Дизайнер iPhone все еще спрашивает себя, что бы сделал на его месте Стив Джобс

Сэр Джони Айв, инновационный дизайнер Apple iMac, iPhone и Apple Watch, близкий друг и соратник покойного Стива Джобса, говорит, что до сих пор часто спрашивает себя: «Интересно, как бы поступил Стив?»
В воскресенье Айв рассказал в программе «Desert Island Discs» на Би-би-си Radio 4, что он задается этим вопросом, несмотря на то что Джобс специально запретил ему это делать перед своей смертью в 2011 году.
«Он говорил: „Я очень не хочу, чтобы вы думали: ‚А как бы поступил Стив?‘“», — подчеркнул Айв.
Дизайнер родился в Чингфорде и переехал в Сан-Франциско для работы в Apple в 1992 году. Он сказал ведущей Лорен Лаверн, что, по его мнению, репутация Джобса как требовательного и безжалостного руководителя была несправедливой.
«Если у вас такой ясный, чистый взгляд на создание чего‑то нового… если вы серьезно хотите разработать и сделать это, вы не можете просто сказать: „Ну вот идея“, потому что, если вы будете вести себя именно так, она так и останется идеей», — отметил Айв.
По словам дизайнера, он опасается, что технология, которую он помог создать, теперь может помешать творчеству человека. Айв высоко оценил все преимущества, которые принесло появление iPhone, но добавил, что чувствует ответственность за непреднамеренные негативные аспекты.
По словам Айва, его беспокойство по поводу угрозы, исходящей от искусственного интеллекта, сочетается с волнением от его возможностей. Главное, что его беспокоит, — это неконтролируемая скорость развития. «Нам нужно время, чтобы понять и отреагировать», — сказал он.