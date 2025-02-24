Дизайнер iPhone все еще спрашивает себя, что бы сделал на его месте Стив Джобс

«Если у вас такой ясный, чистый взгляд на создание чего‑то нового… если вы серьезно хотите разработать и сделать это, вы не можете просто сказать: „Ну вот идея“, потому что, если вы будете вести себя именно так, она так и останется идеей», — отметил Айв.